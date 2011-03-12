نامزدهای دریافت بهترین کتاب آموزشی پیش دبستانی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای "یادگیری شاد" ترجمه مریم نوزرادان از انتشارات صابرین، "مشارکت خانواده در آموزش و پرورش پیش دبستانی" ترجمه دکتر علی ایمانی از انتشارات اولیا و مربیان، "بشنو و بگو" نوشته شادی بیضایی از انتشارات پیک ادبیات نامزد دریافت جایزه معرفی شده اند.

در این بخش همچنین کتابهای "برنج-ماهی" نوشته گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی استان مازندارن از انتشارات رشد اندیشه، " بازی های دانشمندان کوچک" ترجمه طاهره رستگار از انتشارات مدرسه برهان، "یک بوس محکم" سروده شکوه قاسم نیا از انتشارات قدیانی، " آی زنگوله، ای زنگوله" سروده افسانه شعبان نژاد از انتشارات به نشر و "حرفهای چرخ خیاطی" سروده محمد کاظم مزینانی از انتشارات افق به عنوان نامزد دریافت جایزه برگزیده معرفی شده اند.