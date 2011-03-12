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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۱۸

نامزدهای دریافت بهترین کتاب آموزشی پیش دبستانی معرفی شدند

نامزدهای دریافت بهترین کتاب آموزشی پیش دبستانی معرفی شدند

نامزدهای هشتمین جشنواره کتابهای کمک آموزشی رشد در بخش آموزش پیش دبستانی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای "یادگیری شاد" ترجمه مریم نوزرادان از انتشارات صابرین، "مشارکت خانواده در آموزش و پرورش پیش دبستانی" ترجمه دکتر علی ایمانی از انتشارات اولیا و مربیان، "بشنو و بگو" نوشته شادی بیضایی از انتشارات پیک ادبیات نامزد دریافت جایزه معرفی شده اند.

در این بخش همچنین کتابهای "برنج-ماهی" نوشته گروه آموزش پیش دبستانی و ابتدایی استان مازندارن از انتشارات رشد اندیشه، " بازی های دانشمندان کوچک" ترجمه طاهره رستگار از انتشارات مدرسه برهان، "یک بوس محکم" سروده شکوه قاسم نیا از انتشارات قدیانی، " آی زنگوله، ای زنگوله" سروده افسانه شعبان نژاد از انتشارات به نشر و "حرفهای چرخ خیاطی" سروده محمد کاظم مزینانی از انتشارات افق به عنوان نامزد دریافت جایزه برگزیده معرفی شده اند.

کد مطلب 1272691

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