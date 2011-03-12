2.4 میلیارد ریال غرامت به دامداران و مرغداران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهرام دیلمقانی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان اعتبار در راستای حمایت از صنعت دامپروری و مرغداری استان و بالا بردن بهداشت عمومی جامعه و تامین بخشی از خسارات وارده به صاحبان لاشه های ضبطی دام و طیور از محل درآمدهای حاصل از کشتارگاههای استان پرداخت شد.

وی در ادامه بیان داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون بالغ بر یک میلیارد و245 میلیون ریال به عنوان غرامت به صاحبان لاشه های ضبطی در کشتارگاههای دام و طیور شامل 558 نفر مرغدار، 101 نفر گاودار و 50 نفر گوسفنددار پرداخت شده است.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی اظهار داشت: همچنین طی این مدت از محل اعتبارات طرح ملی سل و بروسلوز بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون ریال به عنوان غرامت به 37 نفر از صاحبان دامهای مبتلا به سل و بروسلوز گاوی پرداخت شده است.

اجرای طرح ویژه نوروزی نظارت بر فرآورده های دامی در آذربایجان غربی

معاون فنی اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی نیز در این جلسه از اجرای طرح ویژه نوروزی برای نظارت بر بهداشت مراکز تولید، توزیع، نگهداری حمل و عرضه انواع فرآورده های خام دامی در آذربایجان غربی خبر داد، افزود: این طرح به مدت 24 روز از 21 اسفندماه سالجاری تا 15 فروردین سال 90 ازساعت 8 تا 20 طی دو شیفت کاری در سراسر استان اجرا می شود.

لطیف علیزاده ضمن اشاره به آماده باش 57 اکیپ کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی در زمان اجرای طرح ویژه نوروزی شامل 39 اکیپ سیار و 18 اکیپ ثابت، اظهار داشت: 171 نفر دامپزشک، بازرسین بهداشتی و نیروهای فنی در ترکیب اکیپ های دامپزشکی بکار گرفته می شود.