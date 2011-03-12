به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح گالری موسسه فرهنگی اکو در تهران و رونمایی از کتاب "نسیم بخارا" با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان، حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان فرهنگی اکو، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و جمعی از هنرمندان و اهالی فرهنگ در محل سازمان فرهنگی اکو در تهران برگزار شد.

در این مراسم که چهره‌هایی چون محمد‌مهدی عسگرپور، سید رضا میرکریمی، غلامحسین امیرخانی و عبدالحسین مختاباد حضور داشتند پس از افتتاح گالری موسسه فرهنگی اکو با حضور حداد عادل و اسراری و مراسم ضیافت نهار، رونمایی از کتاب "نسیم بخارا" انجام شد.

ایوبی در این مراسم گفت: اکو تنها سازمان فرهنگی در منطقه است که می‌تواند تاریخ چند هزار ساله این منطقه را به جهانیان معرفی کند. سازمان فرهنگی اکو در واقع متعلق به سرزمین خورشید است چون خورشید علم، ادب، دانایی و معرفت از این منطقه طلوع کرده است و مردم دنیا امروز عظش شنیدن سخنان مردم این کشورها را دارند.

وی گفت: امروز وظیفه اکو ایجاد هماهنگی و مشارکت است به‌طوری که ملت‌های عضو اکو احساس کنند عضو یک خانواده بزرگ هستند. سال گذشته سازمان فرهنگی اکو جشنواره‌های متعددی برگزار کرد که شاه‌بیت آن جشنواره خوشنویسی بود. این جشنواره به‌صورت چرخه‌ای در کشورهای مختلف برگزار می‌شود که در افغانستان برگزار شده و به زودی در ترکیه برپا خواهد شد.

ایوبی ادامه داد: در گذشته اکو محدود به فعالیت‌های اقتصادی بود. سال گذشته اجلاس جوانان اکو را برگزار کردیم که قصد داریم امسال همایش بانوان اکو را برگزار کنیم. با همت آقای احمدی‌نژاد و سعیدلو طرح برگزاری جام ملت‌های اکو نیز به تصویب رسید که امیدواریم به زودی این رویداد بزرگ ورزشی را شاهد باشیم.

رئیس سازمان فرهنگی اکو افزود: مجموعه فعالیت‌های انتشاراتی نمونه‌ای از فعالیت‌های سازمان فرهنگی اکوست که به تازگی آغاز شده و رونمایی از کتاب "نسیم بخارا" سرآغاز مبارکی برای آن خواهد بود. این کتاب شامل برگزیده اشعار رودکی است که به چهار زبان ترجمه و منتشر شده است. بخش انتشاراتی سازمان فرهنگی اکو به زودی کتاب "آیین نوروز" را هم به چاپ خواهد رساند.