راه اندازی پارک علم و فناوری قم در انتظار تأمین بودجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا حسین گندمکار در جشن پنجمین سالگرد راه اندازی مراکز رشد و پارک های فناوری و نیز مراسم انتخابات انجمن فناوران و نوآوران مرکز رشد دانشگاه قم، با تقدیر ویژه از فعالیت‌های پنج ساله کارکنان و واحدهای فناور مرکز رشد، بیان داشت: این مرکز با تعامل و تلاش مرحوم آیت الله قاضی به ثمر نشسته است و در طول فعالیت‌های شاخص مرکز، شاهد رشد و تعالی ایده‌های فناورانه در استان بوده‌ایم.



وی افزود: بدون شک این مرکز با کمبودها و محدودیت هایی مواجه است که باید به مرور زمان برطرف شود، ضمن اینکه هر مجموعه‌ای در ابتدای فعالیت‌هایش دچار چنین مشکلاتی است و باید پذیرفت برخی مشکلات مرکز به دلیل نوپایی آن است.



وی حرکت و روند مرکز رشد را مثبت و موفق ارزیابی کرد و ادامه داد: این مرکز در راه اندازی و تشکیل پارک علم و فناوری نقش روشنی دارد که امیدواریم بودجه راه اندازی آن در سفر استانی رئیس جمهور تأمین شود.



مشاور رئیس دانشگاه قم در پایان ضمن تقدیر از واحدهای فناور و کارکنان مرکز رشد در راه اندازی جشن سالگرد تأسیس مرکز رشد دانشگاه قم گفت: عشق و علاقه به کار بزرگترین ویژگی مرکز رشد دانشگاه قم است که سبب می شود مشکلات و کمبودهای آن به مرور برطرف شود.



واحدهای فناور مرکز رشد نیازمند تسهیلات بانکی



در ادامه این مراسم رئیس مرکز رشد نیز ضمن تقدیر از برگزاری جشن تولد پنج سالگی مرکز رشد دانشگاه قم گفت: مرکز رشد با تمام کمبودها و مشکلات پیش روی، موقعیت‌ها و فرصت‌های رشد خوبی دارد که مطمئنا با تلاش و همت واحدهای مستقر به ثمر خواهد نشست.



سید محمد رضایی با تقدیر از تلاش‌های مهندس لیریایی، رئیس صندوق تعاون مهر امام رضا(ع) بیان داشت: مرکز رشد درسال 1389 نزدیک به 500 میلیون تومان برای واحدهای فناور خود درخواست تسهیلات کرد که تنها 75 میلیون آن محقق شد که امیدواریم با همت و تعامل ارزنده رئیس صندوق مهر این تسهیلات دریافت شود.



رئیس مرکز رشد درپایان با تقدیر از مسئولیت پذیری دکتر عارف در راه اندازی پارک علم و فناوری، گفت: با وجود واحدهای فناور توانمند و تلاش های دلسوزانه همکاران مرکز رشد راه روشنی در انتظار مرکز رشد دانشگاه قم است.



در بخش دیگری از این مراسم، مدیریکی از واحدهای رشد یافته مرکزرشد دانشگاه قم، با ذکر خاطراتی درمدت حضور خود دراین مرکز گفت: درطول حضور یکساله ام و دریافت خدمات سه ساله از مرکز، یاد گرفته ام که هیچ موقع از تلاش و کار ناامید نشوم و سخت پی گیر کارهایم باشم.



مهندس غفاری پیشرفت های شرکت TSMS را مدیون خدمات و پشتیبانی مرکز رشد عنوان کرد و بیان داشت: این شرکت سرویس دهنده پیام کوتاه رایانه ای است که توانسته در سطح کشور فعالیت های گسترده ای را به سرانجام برساند.



نبود روحیه علمی و پشتکار دلیل ناکامی ایده ها



وی با اشاره به اینکه مرکز رشد نسبت به چهار ساله گذشته پیشرفت های چشمگیری داشته است،ادامه داد: متاسفانه با وجود اینکه بسیاری از نوآوران و مخترعان نسبت به گذشته ایده های خوب و ارزشمندی دارند، اما نبود روحیه علمی و پشتکار سبب می‌شود، این ایده ها ناکام مانده و فراموش شود.



مدیر عامل شرکت طوبی سیستم درپایان از مسئولان مرکزرشد خواست واحدهای فناور را درایجاد روحیه علمی و پشتکار فنی کمک کنند.