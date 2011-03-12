کتاب "فرهنگ"باید ملاک سنجش کارکردهای فرهنگی دستگاهها قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه در گفتگویی در خصوص انتشار کتاب "فرهنگ، نظام فرهنگی و تولیدات فرهنگی" ‌گفت: این کتاب ارزشمند و اثر ماندگار بمثابه منشور جامع انقلاب فرهنگی، مرجع نافذ و رهگشایی است که می‌تواند بسترهای عمق بخشی هویت انقلاب و پیام روح افزای اسلام ناب محمدی (ص) را در مقطع حساس کنونی که جامعه انقلابی ایران در معرض جنگ نرم و تهاجم همه جانبه فرهنگی نظام سلطه و امپراتوری رسانه‌های غرب قرار دارد، را به همه علاقمندان انقلاب نشان دهد.

سرلشکر جعفری افزود: "کتاب فرهنگ، نظام فرهنگی، تولیدات فرهنگی" تدابیر و اندیشه‌های بلند ولی امر مسلمین و مقام معظم رهبری، این مرد حکیم و فرزانه را به شایستگی و در قالبی جذاب و منسجم در دسترس همگان بویژه دستگاهها و مسولین حوزه فرهنگی کشور قرار داده است و می‌تواند خلاءهای موجود در این عرصه را مرتفع ساخته و متناسب با مقتضیات و نیازهای امروز جامعه اسلامی کارآمد ترین و مؤثرترین راه‌کارها را برای طراحی و اجرای مهندسی فرهنگی در کشور ارائه کند.

فرمانده کل سپاه تاکید کرد: این کتاب در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بلکه برای سایر دستگاههای فرهنگی کشور باید بعنوان کتاب همراه و در دسترس روحانیون، اساتید حوزه و دانشگاه، فرماندهان، مسوولین و مدیران تلقی شود و کارکردها و عملکردهای خود در عرصه‌های فرهنگی را با این ملاک فاخر مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند.

وی افزود: سپاه بر مبنای رسالت خطیر خود در حوزه دفاع فرهنگی از انقلاب اسلامی این کتاب را مبنای طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی خود قرار داده و حتی قرائت آن در اتاق‌های فکر و جلسات کلان خود را در دستور کار قرارخواهد داد و برنامه‌های اجرایی را نیز بر اساس آن طراحی و عملیاتی می‌نماید.

گفتنی است "کتاب فرهنگ، نظام فرهنگی، تولیدات فرهنگی" حاوی رهنمودها، راهبردها و راهکارهای مقام معظم رهبری در عرصه فرهنگی‌، در چهارده فصل و 1039 صفحه در زمستان سال 1389 توسط معاونت روابط عمومی و انتشارات سپاه منتشر شده است.