به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آموزشهای فرهنگی کاربردی معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی، با بیان این مطلب اظهار داشت: نخستین آزمون دوره عمومی پودمانی تبلیغ استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
حجت الاسلام علی اصغر ثنایی، ایجاد زمینه برای رشد و تقویت بنیه علمی طلاب، ارتقای سطح علمی آنان و تربیت افراد مستعد و توانمند در زمینه تربیت مبلغ را از جمله اهداف این دوره عنوان کردو افزود: دوره تربیت مبلغ استان آذربایجان شرقی از اوایل بهمن ماه سال جاری با حضور پرشور طلاب و پژوهشگران حوزوی آغاز شد.
وی برگزاری دورههای پودمانی تبلیغ در مراکز استانها را یکی از اهداف بلند مدت این مرکز دانست و گفت: در این دوره دروسی همچون روانشناسی تبلیغ، جامعهشناسی تبلیغ، فن خطابه، آموزش شیوههای کلاس داری، سیره معصومین و تبلیغ، روش تحقیق، قرآن و سنت در تبلیغ و... توسط اساتید توانمند مرکز آموزشهای فرهنگی کاربردی تدریس شد.
ثنایی یادآور شد: در این دوره بالغ بر ۸۵ طلبه حضور داشته و در آزمون نهایی که در اواخر هفته پیش درمدرسه علمیه طالبیه تبریز برگزار شد، با هم به رقابت پرداختند.
وی در پایان اظهار داشت: خود یکی از سیاستهای اصلی مرکز آموزشهای فرهنگی کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی را گام برداشتن به سوی دورههای تخصصی دانست و ابراز داشت: درصدد هستیم تا این دورههای تبلیغی را متناسب با نیازهای هر منطقه به صورت تخصصی برگزار کنیم که در همین راستا طی دورههای بعدی طلاب پس از گذراندن دورههای عمومی و با توجه به امکانات و شرایط میتوانند در دورههای تخصصی از جمله دوره تربیت مربی ویژه نقد وهابیت یا عرفانهای نوظهور شرکت کنند.
قم - خبرگزاری مهر: به همت مرکز آموزشهای فرهنگی کاربردی معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اولین آزمون دوره تربیت مبلغ استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آموزشهای فرهنگی کاربردی معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی، با بیان این مطلب اظهار داشت: نخستین آزمون دوره عمومی پودمانی تبلیغ استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
نظر شما