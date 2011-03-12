اولین آزمون دوره تربیت مبلغ استان آذربایجان شرقی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آموزش‌های فرهنگی کاربردی معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی، با بیان این مطلب اظهار داشت: نخستین آزمون دوره عمومی پودمانی تبلیغ استان آذربایجان شرقی برگزار شد.



حجت الاسلام علی اصغر ثنایی، ایجاد زمینه برای رشد و تقویت بنیه علمی طلاب، ارتقای سطح علمی آنان و تربیت افراد مستعد و توانمند در زمینه تربیت مبلغ را از جمله اهداف این دوره عنوان کردو افزود: دوره تربیت مبلغ استان آذربایجان شرقی از اوایل بهمن ماه سال جاری با حضور پرشور طلاب و پژوهشگران حوزوی آغاز شد.



وی برگزاری دوره‌های پودمانی تبلیغ در مراکز استان‌ها را یکی از اهداف بلند مدت این مرکز دانست و گفت: در این دوره دروسی همچون روان‌شناسی تبلیغ، جامعه‌شناسی تبلیغ، فن خطابه، آموزش شیوه‌های کلاس داری، سیره معصومین و تبلیغ، روش تحقیق، قرآن و سنت در تبلیغ و... توسط اساتید توانمند مرکز آموزش‌های فرهنگی کاربردی تدریس شد.



ثنایی یادآور شد: در این دوره بالغ بر ۸۵ طلبه حضور داشته و در آزمون نهایی که در اواخر هفته پیش درمدرسه علمیه طالبیه تبریز برگزار شد، با هم به رقابت پرداختند.



وی در پایان اظهار داشت: خود یکی از سیاست‌های اصلی مرکز آموزشهای فرهنگی کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی را گام برداشتن به سوی دوره‌های تخصصی دانست و ابراز داشت: درصدد هستیم تا این دوره‌های تبلیغی را متناسب با نیاز‌های هر منطقه به صورت تخصصی برگزار کنیم که در همین راستا طی دوره‌های بعدی طلاب پس از گذراندن دوره‌های عمومی و با توجه به امکانات و شرایط می‌توانند در دوره‌های تخصصی از جمله دوره تربیت مربی ویژه نقد وهابیت یا عرفان‌های نوظهور شرکت کنند.