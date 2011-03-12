مجوز 20 نشریه جدید برای لرستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، اسامی نشریات جدیدی که برای آنها مجوز شده است شامل هفته‌نامه آفتاب شهر به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی فریبا سلیمانی، هفته‌نامه حرف حق به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی رضا ثلاثی، هفته‌نامه طراحی ساختمان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی احسان نیازی، هفته‌نامه عصر لرستان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی علی اکبر رضائی بیرانوند، هفته‌نامه لرستان سلام به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی زینب سپهوند است.

بنابر این گزارش هفته‌نامه نگین اشترانکوه به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی خدیجه بیرانوند، دو هفته‌نامه اعتلای لرستان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی علی قدرت نجفی، دو هفته‌نامه باختر زمین به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی نجف مهدی پور، دو هفته‌نامه بانگ اساطیر به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی خسرو پرویزپور، دو هفته‌نامه بیان لر به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمدجعفر ایرانی، دوهفته‌نامه پیش آهنگ به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمدرسول تقوائی و دو هفته‌نامه تابش بروجرد به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی ناصر فخری طباطبایی از دیگر نشریات مجوز گرفته هستند.

همچنین در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار دو هفته‌نامه طلوع ورزش به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی سیامک باقریان، دو هفته‌نامه مبشر صبح به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مقداد بهاروند احمدی، ماهنامه آفتاب رومشگان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مجتبی پادروند، ماهنامه بانوی زاگرس به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی فاطمه نعمت پوری اسدآباد، ماهنامه بروجرد (الکترونیکی) به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی سمیه امینی، ماهنامه ندای مدیریت به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمد ناصر بابائی، ماهنامه نسیم دلفان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی بتول رحمتیان، فصلنامه خوشه سبز به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی چنگیز ابراهیمی موافقت شد.