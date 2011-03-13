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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۱

از اول سال تاکنون؛

320 هزار نفر مسافر در فرودگاه رشت جابجا شدند

320 هزار نفر مسافر در فرودگاه رشت جابجا شدند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاه گیلان از جابجایی 320 هزار نفر مسافر در فرودگاه رشت طی سال جاری خبر داد.

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد مسافراز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به مقاصد تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، بندرعباس، عسلویه، اهواز، کیش، دمشق و مدینه جابجا شدند.

وی اظهارداشت: تعداد320 هزار و634 مسافر در قالب سه هزار و564 سورتی پرواز از فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به این مقاصد جابجا شدند که این آمار در مدت مشابه سال قبل سه هزار و 629 سورتی بوده و به طور میانگین دو درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیرکل فرودگاه گیلان گفت: از سه هزار و 564 سورتی پرواز انجام گرفته  هزار و 692 سورتی پرواز ورودی داخلی، هزار و 692  سورتی پرواز خروجی داخلی، 90 سورتی پرواز ورودی خارجی و 90سورتی پرواز خروجی خارجی در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت انجام شده است.

وی همچنین از انجام پروازهای غیربرنامه ای در این فرودگاه اشاره کرد و افزود: تعداد دو هزار و 992 مورد پرواز غیر برنامه ای اعم از پروازهای آموزشی غیر نظامی، پرواز های آموزشی نظامی، پروازهای فلایت چک و پرواز های ماموریت ویژه از اول امسال در این فرودگاه پذیرش شده است.

رضوانی در ادامه از جابجایی سه هزار و 35 تن بار در این مدت از فرودگاه سردار جنگل رشت خبرداد. 

کد مطلب 1272705

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