امکان نصب 10 هزار چادر در مشهد فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خلیل الله کاظمی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این فضا که در آن امکانات خرید و سرویس های بهداشتی پیش بینی شده است، از 16 اسفند بازگشایی و در اختیار زوار امام رضا (ع) قرار می گیرد.

وی با اشاره به اجرای طرح استقبال از بهار، گفت: در ایام نوروز برای افزایش زیبایی و خدمات رفاهی مشهد گفت: 15 میدان مشهد با گل تزیین، نورپردازی می شود.

کاظمی افزود: در ایام نوروز 1400 دستگاه آب سردکن شهر راه اندازی و 34 سرویس بهداشتی در اختیار زوار قرار می گیرد.

وی تولید روزانه 140 تن زباله خشک در مشهد را بخشی از انبوی زباله تولیدی در این شهر ذکر کرد.