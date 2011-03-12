  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۱۲

برای ایام نوروز؛

امکان نصب 10 هزار چادر در مشهد فراهم شد

امکان نصب 10 هزار چادر در مشهد فراهم شد

مشهد - خبرگزاری مهر: به گفته معاون خدمات شهری شهردار مشهد، برای نصب 10 هزار چادر در ایام تعطیلات نوروزی، فضای لازم فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خلیل الله کاظمی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این فضا که در آن امکانات خرید و سرویس های بهداشتی پیش بینی شده است، از 16 اسفند بازگشایی و در اختیار زوار امام رضا (ع) قرار می گیرد.

وی با اشاره به اجرای طرح استقبال از بهار، گفت: در ایام نوروز برای افزایش زیبایی و خدمات رفاهی مشهد گفت: 15 میدان مشهد با گل تزیین، نورپردازی می شود.

کاظمی افزود: در ایام نوروز 1400 دستگاه آب سردکن شهر راه اندازی و 34 سرویس بهداشتی در اختیار زوار قرار می گیرد.

وی تولید روزانه 140 تن زباله خشک در مشهد را بخشی از انبوی زباله تولیدی در این شهر ذکر کرد.

کد مطلب 1272706

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها