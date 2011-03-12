یارانه مطبوعات لرستان به زودی پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، منصور احمدی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: یارانه مطبوعات استان به زودی به حساب مدیران مسئول مطبوعات واریز می شود.

وی یادآورشد: این یارانه مربوط به شش ماهه دوم سال 1389 است که بر اساس پارامترهای ارسالی از وزارت فرهنگ و ارشاد طی کمیته ای با حضور کارشناسان فرهنگی - مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان مورد ارزیابی قرار گرفت و به وزارت متبوع ارسال شد که پس از تأیید نهایی این یارانه پرداخت می شود.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به سیاست های حمایتی دولت از مطبوعات گفت: مطبوعات به ویژه نشریات محلی ها به دلیل مشکلاتی که دارند نیازمند حمایت بیشتر و جدی تر دولت هستند.

وی اظهار داشت: گاهی اوقات مشاهده شده است که در پرداخت یارانه ها به مطبوعات محلی کم توجهی می شود که با توجه به نقش و اهمیت این رسانه ها در انعکاس اخبار به جامعه و فرایند گردش صحیح اطلاعات در حوزه های محلی، مستلزم توجه جدی تر هستند.

احمدی یادآور شد: استان لرستان هم اکنون دارای 21 نشریه در قالب هفته نامه، دو هفته نامه و ماه نامه دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.