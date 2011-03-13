فیلمبرداری "یک پذیرایی ساده" در اورامان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم هم اکنون در منطقه اورامان اطراف شهرستان پاوه ادامه دارد و تا کنون تمام بازیگران جلوی دوربین قرار گرفته‌اند و هاید صفی یاری تدوین را آغاز کرده است.

در جدیدترین ساخته‌ مانی حقیقی بعد از "کنعان" ترانه علیدوستی، مانی حقیقی، سعید چنگیزیان، اسماعیل خلج، صابر ابر، محمد عاقبتی، فرهاد قائمیان، نادر فلاح، وحید آقاپور، محمدرضا نجفی، قربان نجفی و مهدی صباغی ایفای نقش می‌کنند. فیلمنامه "پذیرایی ساده" را مانی حقیقی و امیررضا کوهستانی نوشته‌اند.

عوامل پشت دوربین جدیدترین ساخته مانی حقیقی عبارتند از مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش، مجری طرح و مدیر تولید: فاطمه ابوالقاسمی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: رضا بختیاری‌نیک، صدابردار: وحید مقدسی، طراح صحنه: امیر‌حسین قدسی، طراح لباس: نگار نعمتی، طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی، منشی صحنه: یاسمین ریزان، عکس: عباس کوثری و تهیه‌کننده: جلال شمسیان.

مانی حقیقی بازی در فیلم‌های سینمایی "ورود آقایان ممنوع" و "آسمان محبوب" و کارگردانی فیلم‌های سینمایی "کنعان"، "کارگران مشغول کارند" و "آبادان" را در کارنامه دارد.