پخش آزمایشی فرستنده های دیجیتال در کرمانشاه آغاز شد

هادی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، با اشاره به راه اندازی آزمایشی فرستنده های دیجیتال در کرمانشاه، اظهار داشت: از امروز شنبه پخش آزمایشی 14 شبکه تلویزیونی و11 شبکه رادیویی در کرمانشاه به صورت دیجیتال آغاز شد.

وی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون 45 درصد جمعیت استان کرمانشاه تحت پوشش فرستنده های دیجیتال قرار دارند، گفت:هم اکنون تمامی شهر کرمانشاه و روستاهای اطراف که دید مستقیم به فرستنده دارند تحت پوشش پخش دیجیتالی قرار دارند.

شریفی افزود: هم اکنون شبکه های یک تا چهار سیما، شبکه استانی کرمانشاه، شبکه تهران، شبکه های خبر، مستند، آموزش و قرآن، شبکه العالم و الکوثر و شبکه استانها از این فرستنده پخش می شود.

وی ادامه داد: همچنین شبکه های رادیویی قرآن، معارف، جوان، فرهنگ، پیام، ورزش، سلامت، تهران و کرمانشاه، سراری و تجارت نیز از طریق این فرستنده ها پخش می شوند.

شریفی با اشاره به میزان اعتبارات جهت راه اندازی این فرستدنده ها در استان کرمانشاه گفت: بخشی از اعتبارا ت مورد نیازاز محل اعتبارات استانی و مابقی از طریق سازمان صدا و سیما تهیه شده است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه در خصوص زمان افتتاح رسمی این فرستنده ها، نیز گفت: بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده این فرستنده ها در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به کرمانشاه رسماً افتتاح خواهد شد.