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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۶

130 اثر به جشنواره "روایت حماسه" اردبیل ارسال شد

130 اثر به جشنواره "روایت حماسه" اردبیل ارسال شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اردبیل گفت: تاکنون بیش از 130 اثر در موضوعات مختلف به مرحله نهایی جشنواره استانی "روایت حماسه" در اردبیل ارسال شده است.

سرهنگ ذکی اله خوشبخت روز شنبه در گفتگو با خبر نگار مهر در اردبیل اظهار داشت: از این تعداد آثار فرستاده شده، در مرحله نهایی 10 اثر از سوی هیئت داوران به عنوان آثار برتر انتخاب خواهد شد.

وی از برگزاری اختتامیه جشنواره روایت حماسه در 23 اسفند ماه جاری در اردبیل خبر داد و اضافه کرد: این مراسم روز دوشنبه ساعت 10 قبل از ظهر در تالار بیضا اردبیلی با شرکت نویسندگان و افرادی که آثار خود را به دبیر خانه جشنواره ارائه کرده بودند، برگزار می شود.

دبیر جشنواره "روایت حماسه" با بیان اینکه فراخوان جشنواره از سه ماه پیش در سطح استان آغاز شده بود، افزود: این جشنواره با هدف جمع ‌آوری خاطرات دوران دفاع مقدس و ساماندهی آن اجرا شده است.

وی ابراز داشت: جشنواره روایت حماسه در دو بخش آزاد و کودک و نوجوان برگزار شده که در هر بخش از پنج اثر برتر تجلیل خواهد شد.

خوشبخت خاطره گویی، معرفی آثار برتر جشنواره، ارائه گزارش از روند برگزاری جشنواره روایت حماسه و تجلیل از تفرات برتر را از برنامه های مراسم اختتامیه این جشنواره برشمرد.

وی تصریح کرد: جشنواره روایت حماسه از سال آینده به صورت مرتب با هدف ترویج فرهنگ دفاع مقدس و جذب نویسندگان به جمع ‌آوری آثار و خاطره ‌های یادگاران دوران دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 1272713

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