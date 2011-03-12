به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ویژه برنامه‌های نوروز با حضور مسعود احمدی مدیر شبکه تهران و خبرنگاران در این شبکه امروز شنبه 21 اسفندماه برگزار شد.

دکتر احمدی در این نشست گفت: شبکه تهران در چند محور برای سال جدید برنامه ریزی کرده است. محور اول هفته قبل از رسیدن به ایام نوروز است. محور دوم مربوط به برنامه‌های 29 اسفند تا سال تحویل می‌شود. محور سوم از اول فروردین تا 13 فروردین است و محور چهارم از چهاردهم فروردین به بعد است.

مدیر شبکه تهران خاطرنشان کرد: شبکه تهران به عنوان شبکه امید و آگاهی، شبکه اجتماعی فرهنگی و منتخب مردم با توجه به سلیقه مردم و راه اندازی دیجیتالی شدن سیستم ها که تاکنون در 14 استان کشور شبکه تهران را دریافت می کنند برنامه‌های متناسب و متنوع و جذاب پخش می‌کند.

وی گفت: در حوزه تفریحات و سرگرمی حدود 24 فیلم سینمایی روز و مطرح ایران و جهان پخش می‌شود. پخش فیلم‌ها تا 26 اسفند ساعت 20 و 45 دقیقه، از 27 اسفند تا یکم فروردین‌ماه ساعت 13 و 30 دقیقه است. با آغاز سال جدید با توجه به تغییر ساعت فیلم‌های سینمایی هر روز ساعت 14 و 30 دقیقه پخش می‌شود.

مدیر شبکه تهران بیان کرد: فیلم‌های متنوعی برای نوروز امسال در نظر گرفته‌ایم و این مربوط به کل سازمان صدا و سیما می‌شود. می‌توانم بگویم هیچکدام از شبکه‌های خارجی قادر نیستند همچون سازمان صدا و سیما این حجم فیلم را پخش کنند. فیلم‌های سینمایی شبکه تهران که ساعت 20 و 45 دقیقه پخش می‌شود با استقبال مخاطبان روبرو شده است. البته سعی کرده‌ایم پخش فیلم‌ها تعاملی باشد. هر شب 300 تا 700 هزار پیامک برای فیلم‌های سینمایی داریم.

احمدی افزود: پخش تیزر برنامه‌های نوروز از امشب ساعت 22 و 20 دقیقه آغاز می‌شود. همچنین سعی می‌کنیم ویژه برنامه‌های سفر هم از امشب پخش کنیم تا بتوانیم اطلاع رسانی مناسبی برای مخاطبان داشته باشیم. مجموعه "موج و صخره" ایام نوروز روی آنتن می‌رود که این روزها مراحل پایانی تصویربرداری را در کیش سپری می‌کند. پخش این سریال در 15 قسمت از 28 اسفند ماه ساعت 20 و 30 دقیقه شروع می شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: داستان سریال "موج و صخره" جوان‌پسند است و مخاطبان با یک زوج جوان آشنا می‌شوند که سعی می‌کنند شیوه‌های زندگی را یاد بگیرند. همچنین 18 برنامه نمایشی در باکس تماشاخانه در ایام نوروز هر روز ساعت 10:30 پخش می‌شود.

احمدی گفت: مستندهای استان گردی از دیگر برنامه های شبانه نوروز شبکه تهران است. همچنین برنامه ای برای معرفی مشاغل قدیم تهران با عنوان "تهران خاک دامنگیر دارد" پخش می‌کنیم که برنامه جذابی است.

مدیر شبکه تهران با اشاره به مستندهای دیگر شبکه تهران در ایام نوروز گفت: مستند پنج و مستند آفرینش از دیگر مستندهایی است که در ایام نوروز پخش می‌شود. همچنین سری جدید "دانستنی‌ها" ایام نوروز روی آنتن می‌رود. برنامه تا نیایش هر روز با یک موضوع پخش می‌شود. برنامه موسیقایی هم در ساعات صبحگاهی و شبانه روی آنتن می‌رود. شبکه تهران برای اقتصاد خانواده هم به دنبال طرح جدیدی است و سال جدید ویژه برنامه‌ای با این موضوع روی آنتن می‌رود. ورزش در سال 89 و هنر دوبله از دیگر برنامه‌های نوروزی شبکه تهران است.

احمدی با اشاره به برنامه سال تحویل گفت: برنامه سال تحویل از ساعت 19 روز 29 اسفندماه شروع می‌شود و تا صبح روز اول فروردین ماه ادامه دارد. همچنین اسم برنامه سال تحویل نیز به واسطه نظرسنجی با انتخاب مردم خواهد بود. مجریان برنامه سال تحویل هم مجریان شبکه تهران هستند که می‌توان به کاظم احمدزاده، محمود شهریاری، هومن حاجی‌عبدالهی، فاطمه فرسایی‌راد و غیره اشاره کرد. ویژه برنامه سال تحویل 9 ساعت است و هر ساعت یک محور دارد و مخاطبان در آن مشارکت دارند.

در برنامه سال تحویل هنرمندان سریال نوروزی و بازیگران دیگر سریال طنز این شبکه با عنوان "سه دونگ سه دونگ" حضور دارند. همچنین برخی اساتید و چهره‌های علمی مثل جواد صالحی، الهی قمشه‌ای و ... حضور دارند. همچنین از خوانندگانی همچون محمد اصفهانی و احسان خواجه امیری، رضا صادقی و مجید اخشایی دعوت شده است.

محل اجرا نیز در چند استودیو در بوستان حضرت ابراهیم ، آب و آتش، برج میلاد و یکی از مجموعه های فرهنگی خواهد بود. قصد داریم در ویژه برنامه تحویل سال اولین متولد سال 90 در استان تهران را معرفی کنیم. همچنین برنامه بچه های دیروز نیز هر شب روز آنتن می‌رود.

مدیر شبکه تهران در ادامه این نشست اشاره کرد: فیلم‌های سینمایی این شبکه کیفیت بالایی دارند و همچنین از فیلم های سینمایی ایران هم استفاده می کنیم. اولویت ما با پخش فیلم های جذاب است.

احمدی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در سال آینده شاهد تحولات برنامه‌های اجتماعی خواهیم بود توضیح داد: سال آینده تغییرات زیادی خواهیم داشت. برنامه بچه‌های دیروز کامل تر می شود همچنین قصد داریم باشگاه بچه‌های دیروز را راه اندازی کنیم.

مدیر شبکه تهران افزود: در سال آینده برنامه‌های شبانه اجتماعی هم خواهیم داشت. علاوه بر آن در حوزه فیلم و سریال سال پرکاری برای شبکه تهران است. در واقع می‌توان گفت در زمینه تولید سریال جهش بزرگی خواهیم داشت.

احمدی اشاره کرد: سریال‌های زمین انسانها، سه دونگ سه دونگ و "سه پنج دو" سال آینده پخش می‌شوند. همچنین مراحل پیش تولید سریال ماه رمضان هم شروع شده است. طبق برنامه ریزی شبکه تهران در حوزه اجتماعی در تقویت برنامه‌های صبحگاهی تلاش زیادی دارد. در حال حاضر ریتم برنامه‌های شبکه تهران ریتم مناسبی است اما در سال جدید به ریتم شبکه بیشتر می افزاییم و تندتر خواهد شد. در واقع برنامه مفصلی در زمینه ساخت سریال به سازمان صدا و سیما ارائه کرده‌ایم تا بتوانیم در عرصه فیلم و سریال جهش خوبی داشته باشیم. شبکه تهران در سال جدید 24 سریال تولید می‌کند.