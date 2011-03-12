محمدرضا حاج یوسف زاده عصر امروز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: از صبح سالن محل تمرین تیم ملی بزرگسالان و جوانان جودو را بسته اند و کسی هم پاسخگو نیست. با مسئولان فدراسیون هم صحبت کرده ام اما کسی به درستی نمی داند که چرا این سالن پلمب شده است.

وی با بیان اینکه سالن جودو از سوی حراست سازمان تربیت بدنی پلمب شده است گفت: ما از صبح پشت درهای بسته هستیم و پیگیر این موضوع هستیم که چه کسی این سالن را پلمب کرده است اما هنوز به پاسخ مشخصی نرسیده ایم. وقتی هم از یکی از مسئولان حراست پرسیدیم گفتند فقط باید از دفتر آقای سعیدلو زنگ بزنند که ما این پلمب را باز کنیم.

سرمربی تیم ملی جودو خاطرنشان کرد: در حالی که ما باید فروردین ماه در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کنیم این اتفاقات به تیم ملی لطمه خواهد زد. از رئیس فدراسیون و دبیر فدراسیون هم سوال کرده ام اما آنها هم نمی دانند چرا سالن فدراسیون جودو پلمب شده است.

حاج یوسف زاده در پاسخ به این پرسش آیا سازمان تربیت بدنی با فدراسیون جودو مشکل دارد گفت: اگر مشکل داشت که باید زودتر از اینها مشکلات حل می شد. نمی دانم دلیل این اقدام سازمان تربیت بدنی چیست؟