هنرهای سنتی آذربایجان شرقی میزبان گردشگران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، با توجه به استقبال گسترده مسافران و گردشگران نوروزی از این نمایشگاهها در سالهای گذشته، در نوروز 1390 شهرهای مختلف استان میزبان علاقمندان به آثار هنری و صنایع دستی و سوغات استان خواهند بود.

بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های صنایع‌دستی نوروزی در شهرستان‌های تبریز، مراغه، شبستر، بناب، جلفا و کلیبر برگزار خواهد شد.

مجموعه های فرهنگی و تاریخی و طبیعی همچون مسجد کبود تبریز، موزه زنده سفال تبریز، مقبره شیخ محمود شبستری، ورودی شهرستانهای استان و پارک های مسافر میزبان نمایشگاههای نوروزی صنایع دستی و هنرهای سنتی و سوغات هستند.

در این نمایشگاه ها که با وجود تجربه سالهای گذشته به شکلی منسجمتر برپا می شود، نمونه های مختلف هنرهای سنتی و صنایع دستی و سوغات نقاط مختلف استان برای دید و انتخاب گردشگران عرضه می شود.

همچنین اجرای زنده مراحل ساخت آثار هنری در برخی غرفه ها بر جذابیت های این نمایشگاه نوروزی برای گردشگران و مسافران بهاری می افزاید.

بازدیدکنندگان از نمایشگاه های صنایع دستی آذربایجان شرقی، با هنرهایی از جمله منبت کاری،

معرق کاری و نازک کاری چوب، شیشه گری سنتی و دستی، سفال و سفالگری، سبد بافی، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و ساخت زیور آلات، قلمزنی روی مس، چرم و کفش، فرش های هنری، گلیم و ورنی بافی، روسری چاپ باتیک، ممقان دوزی و لباس های محلی آذربایجان آشنا خواهند شد و در بخش دیگری از این نمایشگاه می توانند سوغاتی های متنوع و خوشمزه منطقه را به عنوان تحفه سفر تهیه کنند.

این نمایشگاه ها از دوم فروردین ماه آغاز به کار کرده و تا پایان تعطیلات نوروزی آماده پذیرایی از گردشگران بهاری استان هستند.