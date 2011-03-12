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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۰

کمک 300 میلیون ریالی کارکنان شرکت گاز گلستان به محرومان

کمک 300 میلیون ریالی کارکنان شرکت گاز گلستان به محرومان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل گاز گلستان گفت: کارکنان نوعدوست این شرکت در سال 89 افزون بر 306 میلیون ریال به مستمندان و محرومان کمک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی عصر شنبه در جمع پرسنل این شرکت افزود: از ابتدای سال 89 تاکنون، کارکنان شرکت از طرق مختلف مانند تحت پوشش گرفتن ایتام، کمک مستقیم به محرومین و مستمندان، کمک نقدی جهت خرید ارزاق افطار محرومین در ماه مبارک رمضان و حضور درجشن های گلریزان و عاطفه ها و موارد مشابه دیگر تاکنون بالغ بر 306 میلیون و 700 هزار ریال کمک کرده اند.

 
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این کمک های ناچیز مورد رضایت حق تعالی و مستمندان عزیز قرار بگیرد.
 
سنگدوینی افزود: از مجموع این مبلغ، 24 میلیون و 410 هزار ریال از حقوق کارکنان کسر شد و به حساب ایتام تحت پوشش آنها واریز شده است، ضمن اینکه مبلغ 62 میلیون و 300 هزار ریال نیز از محل صندوق خیریه کارکنان به جشن نیکوکاری و مستمندانی که بصورت حضوری به این شرکت مراجعه کردند، پرداخت شده است.
 
وی در ادامه اظهار داشت: در همین راستا کارکنان و پیمانکاران نوعدوست شرکت با حضور چشمگیر دیگری مبلغ 210 میلیون ریال را نیز جهت جشن گلریزان که با هدف دستگیری از خانواده‌های زندانیان مالی آبرومند و آزاد سازی زندانیان جرایم غیرعمد جهت بازگشت به آغوش گرم خانواده  پرداخت کردند.
 
سنگدوینی بیان داشت: ضمن اینکه مبلغ 10 میلیون ریال نیز جهت برگزاری ضیافت افطار محرومان در ماه مبارک رمضان به حساب کمیته امداد واریزشد. 
 
مدیرعامل گاز گلستان تصریح کرد: همت و همیاری مردم شریف بویژه آنهایی که بضاعت مالی خوبی دارند جهت شرکت در این اعمال معنوی که سیره  و روش اهل بیت(ع) و مورد تاکید مکرر ائمه اطهار است، همواره مورد توجه است.
کد مطلب 1272721

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