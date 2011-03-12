شهردار جدید کامیاران منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، با توجه به پیشنهاد شورای اسلامی شهر کامیاران و صدور حکم از سوی استاندار کردستان، "ناصر الماس پور" به عنوان شهردار جدید کامیاران منصوب و قرار است که طی هفته جاری فعالیت خود را در این شهر آغاز کند.

در حکم استاندار کردستان خطاب به "ناصر الماس پور" آمده است: "امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بر مبنای اصول چهارگانه دولت اسلامی یعنی عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تعالی مادی و معنوی کشور، با استفاده از کلیه امکانات موجود در جهت توسعه و عمران شهری گام برداشته و در حفظ و حراست از اموال عمومی، بهبود وضعیت رفاهی شهروندان، اعتلای فرهنگ شهرنشینی با هماهنگی و همکاری متقابل با مسئولین محلی در ایفای کامل مسئولیت های محوله کوشا باشید".

شهرداری کامیاران از ابتدای آذر ماه و با استعفای "فردین زمانی" به وسیله سرپرست اداره می شود و با توجه به صدور حکم الماس پور از سوی استاندار کردستان سکاندار هدایت شهرداری کامیاران نیز منصوب شد.

فردین زمانی شهردار سابق کامیاران نیز در روزهای پایانی هفته گذشته به عنوان مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان منصوب شد.

با توجه به انتصاب علیرضا شهبازی به عنوان استاندار کردستان از 14 تیرماه سال جاری روند تغییرات مدیریتی در این استان آغاز و علاوه بر تغیر مدیران مختلف ادارات و سازمان های دولتی، تا کنون شهرداران شهرهای سنندج، دهگلان و کامیاران نیز تغییر کرده اند.