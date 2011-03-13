جزئیات عرضه وایمکس به مجتمعهای تجاری و مسکونی

آرش کریم بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایرانسل نسبت به ارائه خدمات ویژه وایمکس به برج ها و ساختمان های تجاری مسکونی اقدام کرده است گفت: براین اساس در صورتی که حداقل 10 نفر از اعضای برج ها و مجتمع های تجاری و مسکونی متقاضی دریافت خدمات وایمکس ایرانسل باشند و در مجموع مبلغ 5 میلیون ریال بابت هزینه مودم و تجهیزات شامل سوئیچ، رک دیواری و کابل تا سوییچ پرداخت کنند قادر به دریافت این خدمت ویژه خواهند بود.

وی با بیان اینکه در این صورت ایرانسل یک دستگاه مودم فضای باز وایمکس را به همراه تجهیزات مربوطه بر روی ساختمان مورد نظر نصب می کند تاکید کرد: با نصب این تجهیزات، ساکنان متقاضی می توانند به صورت جداگانه و بدون کاهش پهنای باند و تنها با انتخاب طرح تعرفه دلخواه و اختصاصی خود از اینترنت پرسرعت از طریق وایمکس ایرانسل استفاده کنند.

کریم بیگی تصریح کرد: مبلغ پرداختی اولیه توسط ساکنان، در یک بازه زمانی 10 ماهه به حساب وایمکس آنان بازگردانده خواهد شد، به این معنی که هزینه کل تجهیزات بر تعداد متقاضیان اولیه تقسیم شده و طی مدت 10 ماه، به صورت ماهانه به حساب وایمکس آنان بازگردانده می شود. به این ترتیب، کاربران می توانند هزینه اشتراک ماهانه طرح تعرفه خود را با کسر مبلغ مذکور از حساب خود پرداخت کنند.

مدیر روابط عمومی ایرانسل خاطرنشان کرد: در زمان ثبت نام برای این طرح، دست کم 10 واحد از برج یا مجتمع مسکونی متقاضی باید متقاضی اشتراک وایمکس ایرانسل باشند، همچنین هر کاربر باید هزینه طرح تعرفه دلخواه خود به همراه هزینه کابل کشی و کابل به کار رفته از سوییچ تا منزل خود را پرداخت کند.