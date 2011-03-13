شهرهای "غرقی" و "توس" در قالب نواحی مشهد اداره می شوند

محمد پژمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در آخرین جلسه کار گروه مسکن استان، افزون بر 30 هزار هکتار به فضای شهر مشهد اضافه و 72 هزار هکتار نیز حریم برای شهر، تعریف شد.

وی گفت: این شهرها در بخش شمالی شهر مشهد، به دلیل بافت های جمعیتی این مناطق تأسیس و در جلسه ای که به همین برگزار می شود، نهایی خواهد شد.

وی در خصوص اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و تأثیر آن بر فعالیت های شهرداری مشهد، گفت: اگر چه این طرح بزرگ اختلالاتی را در کار دستگاه های مرتبط با شهرداری به وجود آورده است، اما از محل صرفه جویی، هزینه های اضافی جبران خواهد شد.

وی گفت: تنها در بخش آب، برق و گاز حدود 65 میلیارد تومانی هزینه اضافی بر دوش شهرداری مشهد تحمیل شده که در این رابطه دولت قصد دارد کمک هایی را به شهرداری ها، از جمله مشهد، اختصاص دهد.

شهردار مشهد همچنین گفت: 60 درصد از 650 میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری مشهد طی چند روز گذشته به فروش رفت.

وی افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی از هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت درخواستی این نهادها با فروش 650 میلیارد تومان موافقت کرد که به دلیل همزمانی انتشار این اوراق با سایر موارد در سطح کشور تنها 60 درصد آن اکنون به فروش رسیده است.

وی گفت: در نظر است با پیگیری های انجام شده مدت زمان فروش اوراق مشارکت را یک هفته دیگر تمدید کنیم تا فروش صد در صدی این اوراق، برای بازسازی اطراف حرم مطهر رضوی، محقق شود.



شهردار مشهد با اشاره به اینکه علت کندی بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) کمبود اعتبار است افزود: با فروش 650 میلیارد تومانی اوراق مشارکت، 450 میلیارد تومان به بازسازی بافت پیرامون حرم رضوی تعلق خواهد گرفت که با این اقدام کار بازسازی شتاب بیشتری، خواهد گرفت.

وی در خصوص تحقق بودجه چهارهزار میلیارد تومانی شهرداری مشهد در سال آینده گفت: این عدد با توجه به فروش اوراق مشارکت و بکارگیری امکانات عظیم بخش خصوصی، دور از دسترس نیست و باعث خیزش عظیمی در عمران و آبادی شهر خواهد شد.