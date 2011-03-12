به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، جمعی از بازیکنان، مربیان و کادر همراه تیم فوتبال ذوب آهن ایران که برای دیدار با الشباب عربستان عازم ریاض شده اند، با تلاش مسئولان باشگاه عصر امروز راهی مکه مکرمه شدند.

با تاکید اعضای کادر فنی تیم فوتبال ذوب آهن بازیکنان این تیم می توانستند در صورت تمایل به مکه سفر کنند. با این شرایط گروهی از بازیکنان تیم ذوب آهن به همراه کادر فنی این تیم عصر امروز از ریاض به جده رفتند تا مهیای زیارت خانه خدا شوند.

ذوبی ها و کادر همراه‎شان تا صبح فردا مناسک حج را بجا می آورند و پس از آن به ریاض بازمی گردند تا خود را مهیای دیدار با الشباب عربستان کنند. قرار است با هماهنگی مسئولان باشگاه خبرنگاران و برخی همراهان نیز به مدینه منوره سفر کنند.

دیدار الشباب عربستان - ذوب آهن ایران در هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار خواهد شد.