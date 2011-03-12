اعتبار بانک گردشگری به 6000 میلیارد ریال می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مهدی جهانگیری ظهر شنبه در مراسم افتتاح نخستین شعبه بانک گردشگری در تبریز تصریح کرد: این بانک امروز اولین شعبه خود را در تبریز افتتاح می کند و اولین اقدام برای رسیدن به ایده آل ها، افزایش سرمایه بانک است که با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده سعی می کنیم علاوه بر تامین نظر بانک مرکزی، سرمایه بانک را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه باید رابطه مستحکمی بین مشتری و بانک ایجاد شود و بانک گردشگری با سرلوحه قرار دادن توسعه و سازندگی کشور این رابطه را تعریف خواهد کرد، اذعان داشت: رابطه مشترک بین مشتری و بانک در نهایت به توسعه کشور منجر خواهد شد و نفع آن را تمام مردم خواهند برد.

جهانگیری با بیان اینکه بانک گردشگری امروز حرکت خود را در آذربایجان شروع کرده و تلاش داریم این حرکت را با سرعت و قدرت ادامه دهیم، اظهار داشت: نقش این بانک در توسعه آذربایجان نقش تعین کننده ای خواهد بود .

مهدی جهانگیری خاطر نشان کرد: بانک گردشگری به لحاظ زمانبندی اقتصادی ترین، پرسرعت ترین و کم هزینه ترین بانک در راه اندازی، کسب مجوز و ... در میان 20 بانک خصوصی کشور بوده است.

وی با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی به لحاظ موقعیت برتر گردشگری جزء سه استان اول کشور است، گفت: امروز همزمان با صدمین سالگرد افتتاح اتاق بازرگانی تبریز، افتتاح اولین شعبه بانک گردشگری را که عده ای از بانیان و پیشروان این حرکت آذربایجانیها بودند را گرامی داشته و به مردم تبریز تبریک می گوئیم .

رئیس هیئت مدیره بانک گردشگری با اشاره به شعار این بانک مبنی بر " شعار فراتر از مرزها " ، اظهار داشت: فعالیتهای این بانک محدود به داخل کشور نبوده و از روز اول با تفکر فعالیت بین المللی برنامه ریزی شده است که فعالیت در تمام حوزه های صنعتی کشور و توسعه آنها مد نظر است .