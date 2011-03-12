سازمان اکو در پاسداری از مفاخر و آثار فرهنگی تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح گالری موسسه فرهنگی اکو در تهران و رونمایی از کتاب "نسیم بخارا" با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان، حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان فرهنگی اکو، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و جمعی از هنرمندان و اهالی فرهنگ در محل سازمان فرهنگی اکو در تهران برگزار شد.

حسینی در این مراسم گفت: فعالیت‌های مشترک با اعضای اکو در این چند سال گسترش یافته است و با انتصاب آقای ایوبی به ریاست سازمان فرهنگی اکو این سازمان بیشتر شناخته شده و فعالیت‌هایش وسعت بیشتری یافت. این سازمان در شهرها و استان‌های مختلف کشور برنامه‌های مختلفی اجرا کرده که با استقبال زیاد مردم روبرو شده است.

وزیر ارشاد با اشاره به مشترکات زیاد بین ایران و کشورهای اکو گفت: اشتراکات فرهنگی ایران با کشورهایی چون افغانستان و تاجیکستان در زبان و ادبیات بسیار زیاد است و باید از این ظرفیت‌های اشتراک‌دهنده بیشترین بهره را برد. فردا در افغانستان اجلاس وزاری فرهنگ عضو اکو برگزار می‌شود و در سال نو هم هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان برگزار خواهد شد که این نمونه‌ها بیانگر اهتمام کشور بر توسعه فرهنگی روابط با این کشورهاست.

وی افزود: از نظر روابط سیاسی با کشورهای عضو اکو روابط گرمی داریم. از نظر اقتصادی نیز گام‌های بلندی برداشته شده است. اما آنچه از سیاست و اقتصاد مهم‌تر است مسائل فرهنگی است که فعالیت‌های زیادی در این زمینه صورت نگرفته است که ان‌شاالله به سرعت در توسعه این فعالیت‌ها تلاش خواهیم کرد. آثار هنرمندان مشترک میان کشورهای اکو باید احیا شوند. به عنوان مثال شخصیت نظامی گنجوی جای کار بسیاری بین ایران و جمهوری آذربایجان دارد.

حسینی در پایان سخنانش گفت: قطعا می‌توان در سازمان فرهنگی اکو از شخصیت‌ها و آثار فرهنگی کهن صیانت کرد و می‌توان در یونسکو نیز از این موارد پاسداری کرد. سازمان فرهنگی اکو می‌تواند پاسدار مفاخر و آثار فرهنگی و هنری کهن منطقه در سطح بین‌الملل باشد. کتابی هم که امروز رونمایی می‌شود موجب خرسندی و خوشنودی است چون رودکی پدر شعر فارسی است و همه ما از دوران دبستان با اشعار او آشنایی داریم.

میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان نیز در این مراسم گفت: افتخار داریم که موسسه فرهنگی اکو فعالیت‌های نشر خود را با انتشار مجموعه اشعار رودکی آغاز کرده‌است. این حرکت به دلیل ماندگاری رودکی در تاریخ، ماندگار خواهد شد. به نظرم چاپ گزیده اشعار رودکی به چهار زبان بهترین هدیه سال نو است.