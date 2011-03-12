به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، سید مجتبی مکبری سیدمجتبی مکبری در گردهمایی مدیران و اعضای کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد لرستان با گرامی‌داشت 18 اسفند سالروز تأسیس کانون‌های مساجد کشور، از افزایش تعداد کانون‌های مساجد تا برنامه پنجم توسعه به 22 هزار کانون در سال 94 خبر داد و گفت: در متن قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت مکلف شده که در طول اجرای این برنامه پنج ساله این توسعه را تحقق بخشد.

رشد چهار برابری کانونهای مساجد در دولت نهم و دهم

وی با اشاره به این‌که پیش از دولت نهم و دهم، کانون‌های مساجد تنها دو هزار و 200 باب بوده است، افزود: در این دو دولت تعداد کانون‌های مساجد با رشد چهار برابری به 10 هزار کانون افزایش یافت که این رشد چشمگیر توسعه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور مرهون تلاش اعضای کانون‌ها و دولت و مجلس شورای اسلامی است.

مکبری ادامه داد: هم‌اکنون مسأله بودجه این کانون‌ها نیز در کمسیون‌های فرهنگی و برنامه و بودجه مجلس در دست بررسی است که با توجه نمایندگان و همکاری آنها رشد بودجه سال 90 کانون‌های مساجد کشور را نشان می‌دهد.

به گفته مشاور حقوقی ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور بودجه مساجد کشور در حال حاضر وضعیت خوبی دارد و هر سال نیز به میزان آن افزوده می‌شود.

مساجد کشور دارای 7800 باب کتابخانه هستند

وی خاطرنشان کرد: اساسنامه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد نیز به‌زودی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم می‌شود که با بررسی و تصویب این اساسنامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی گام ارزنده و مثبتی برای ارتقای سطح کیفی و کمی کانون‌ها برداشته می‌شود و رابطه کانون‌ها با دولت رابطه تعریف شده ای می‌شود.

مکبری ادامه داد: در اساسنامه ستادعالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور جایگاه مالی، اداری، ارتباط با دولت، وزارتخانه ارشاد، استخدام و چارت سازمانی ستادعالی استان‌ها دیده شده است.

این مسئول تصریح کرد: با تصویب این اساسنامه امکان رشد بودجه در این بخش فراهم می‌شود.

مکبری با اشاره به این‌که مساجد کشور دارای هفت هزار و 800 باب کتابخانه با پنج میلیون جلد کتاب عمومی و دو میلیون جلد کتاب کمک آموزشی است، ادامه داد: از این تعداد کتابخانه پنج هزار کتابخانه آن مختص کانون‌ها و دو هزار و 800 باب آن نیز عمومی است.

ساماندهی یک‌هزار جلسه سنتی آموزش قرآن‌ در مساجد

وی در تشریح دیگر فعالیت‌های ستاد عالی مساجد کشور، گفت: این ستاد ساماندهی ‌هزار جلسه سنتی آموزش قرآن‌ در مساجد را نیز در دستور کار داشته است.

مکبری ایجاد و گسترش مهدهای قرآنی کودک این ستاد را هم بیش از 200 مرکز با 40 هزار نوآموز قرآنی برشمرد و گفت: تعداد 372 باب خانه‌های نور نیز برای یکپارچه‌سازی فعالیت‌های قرآنی طی چهار ساله اخیر تأسیس شده ‌است.

مشاور حقوقی ستاد عالی دبیرخانه کانون‌های فرهنگی-هنری مساجد کشور اجرای طرح تلاوت نور در بیش از 20 هزار مسجد سراسر کشور و چاپ و توزیع 700 هزار جلد قرآن‌ در مساجد طی چهار سال را از دیگر فعالیت‌های ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور برشمرد.

در ادامه این گردهمایی، امام‌‌جمعه موقت خرم‌آباد در سخنانی پیرامون اهمیت مسجد، گفت: برای افراد مسجدی و آبادکنندگان مساجد ویژگی‌هایی عنوان شده که از جمله آن‌ها می‌توان به مسئولیت‌پذیری، ایمان و باور و مهارت اشاره کرد.

یک فرد مسجدی باید مهارت برقراری ارتباط با مخاطبان خود را داشته باشد

حجت‌الاسلام قاسم متقی‌نیا افزود: یک فرد مسجدی باید مهارت برقراری ارتباط با مخاطبان خود را داشته باشد و متناسب با نیاز مخاطبان و با توجه به تفاوت‌هایی که دارند برای آن‌ها برنامه‌ریزی کند.

وی ایجاد ارتباط بین مسجد و مصلی را ضروری خواند و بر ضرورت جذب هرچه بیشتر جوانان و نوجوانان در سطح کانون‌های فرهنگی-هنری مساجد تأکید کرد.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان نیز با بیان این‌که کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد می‌توانند راهی برای مقابله با اهداف دشمنان در جنگ‌نرم باشند، به عمق دسیسه‌های دشمنان در جنگ‌نرم اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه مساجد سنگر اسلام هستند باید کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد به سلاح نرم که همان ارتقای عقاید و ایدئولوژی اسلام است، مجهز شوند.

افزایش کانونهای مساجد لرستان به 400 کانون در برنامه پنجم

حجت‌الاسلام سیدعلی موسوی با اشاره به راه‌اندازی کانون فرهنگی و هنری مساجد در 10 درصد مساجد استان لرستان، گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه، کانون فرهنگی و هنری مساجد در 20 درصد مساجد استان لرستان راه‌اندازی می‌شود.

وی ارتقای زیر ساخت‌های فرهنگی در مساجد را از مهم‌ترین اهداف برنامه پنجم توسعه دانست و ادامه داد: ارتقای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد از عمده‌ترین این زیرساخت‌هاست.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان تصریح کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه تعداد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد این استان به تعداد 400 تا 500 کانون فرهنگی و هنری افزایش پیدا می‌کند.

50 درصد کانونهای مساجد لرستان تجهیز شده اند

حجت‌الاسلام موسوی با بیان این‌که در حال حاضر 180 کانون فرهنگی و هنری مساجد مجوزدار در سطح مساجد لرستان فعالیت می‌کنند، افزود: از این تعداد 60 درصد در مساجد مناطق روستایی و 40 درصد در مساجد مناطق روستایی راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان تاکنون بیش از 50 درصد تجهیز شده‌اند، اضافه کرد: کانون‌های مساجد این استان علی‌رغم کمبود تجهیزات خروجی مناسبی در برنامه های نرم افزاری، نشریه و برنامه های گسترده‌ای مانند آموزش امام شناسی، آموزش‌های قرآنی داشته‌اند.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان گفت: در کانون‌های مساجد استان برنامه‌های متنوع و مناسبی در حوزه‌های مختلف از جمله مقابله با جنگ نرم دشمنان، مبارزه با فرقه‌های انحرافی و صدها برنامه فرهنگی تولید شده است.