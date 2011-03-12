  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۳

قیام مردم لیبی/

برگزاری نشست وزیران خارجه عرب / مخالفت یمن با ایجاد منطقه پروازی در لیبی

برگزاری نشست وزیران خارجه عرب / مخالفت یمن با ایجاد منطقه پروازی در لیبی

وزیران امور خارجه کشورهای عربی بعد ظهر امروز نشست خود را در مقر اتحادیه عرب درباره اوضاع لیبی آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، وزیران امور خارجه کشورهای عربی عصر امروز نشستی را درباره بررسی ایجاد منطقه ممنوعه در لیبی آغاز کردند.

در این نشست که وزیران امور خارجه یازده کشور عربی از جمله اردن، امارات متحده عربی، الجزایر، عربستان، سودان، عمان، فلسطین، قطر، کویت، مصر و یمن حضور دارند.

از سوی دیگر "عمرو موسی" دبیر کل اتحادیه عرب گفت : منطقه ممنوعه پروازی برای حمایت از مردم لیبی در مبارزاتش علیه رژیم زورگوی قذافی باید ایجاد شود.

"یوسف بن علوی" وزیر امور خارجه عمان خواستار دخالت کشورهای عربی در لیبی از طریق اتحادیه عرب و مطابق با قانون بین المللی شد.

از سوی دیگر رژیم یمن با ایجاد منطقه ممنوعه پروازی در لیبی مخالفت کرد.

کد مطلب 1272734

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها