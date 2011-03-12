برگزاری نشست وزیران خارجه عرب / مخالفت یمن با ایجاد منطقه پروازی در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، وزیران امور خارجه کشورهای عربی عصر امروز نشستی را درباره بررسی ایجاد منطقه ممنوعه در لیبی آغاز کردند.

در این نشست که وزیران امور خارجه یازده کشور عربی از جمله اردن، امارات متحده عربی، الجزایر، عربستان، سودان، عمان، فلسطین، قطر، کویت، مصر و یمن حضور دارند.

از سوی دیگر "عمرو موسی" دبیر کل اتحادیه عرب گفت : منطقه ممنوعه پروازی برای حمایت از مردم لیبی در مبارزاتش علیه رژیم زورگوی قذافی باید ایجاد شود.

"یوسف بن علوی" وزیر امور خارجه عمان خواستار دخالت کشورهای عربی در لیبی از طریق اتحادیه عرب و مطابق با قانون بین المللی شد.

از سوی دیگر رژیم یمن با ایجاد منطقه ممنوعه پروازی در لیبی مخالفت کرد.