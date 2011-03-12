به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجید آوری فرد قبل از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: با در نظر گرفتن موقعیت مکانی استراتژیک قم و نزدیکی به تهران و بازار بزرگ مصرف و قرار گرفتن در مسیر شاهراههای مواصلاتی اصلی کشور، قم میتواند سرزمین طلایی فرصتهای سرمایه گذاری قلمداد شود.
وی ادامه داد: حتی به جرات میتوان گفت هم اکنون قم موقعیتی به مراتب بهتر از تهران از جهت بستر صنعتی به لحاظ برخی از محدودیتهای سیاستی در جهت عدم توسعه صنعتی تهران داراست.
منطقه نیزار میتواند قطب صنعتی استان شود
رئیس سازمان صنایع و معادن قم در ادامه از تحولات بزرگ صنعتی در منطقه نیزار قم خبر داد و گفت: استقرار و ایجاد واحدهای بزرگ در منطقه نیزار به عنوان تحولی ویژه در توسعه صنعتی و ارتقای اقتصادی استان محسوب میشود.
وی خاطر نشان کرد: آینده منطقه نیزار در فرایند پیشرفت صنعتی و تبدیل آن به قطب صنعتی استان بسیار امیدوار کننده است.
آوری فرد در ادامه اظهار داشت: استان قم با توجه به مزایا و امکانات زیربنایی در منطقه نیزار، رشد فزایندهای را جهت اعتلای صنعتی و اقتصادی کشور در آینده رقم میزند.
عبور خطوط اصلی انتقال انرژی یکی از امکانات موجود در منطقه نیزار
رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم در ادامه سخنان خود اذعان داشت: با توجه به مطالعات کارشناسی انجام شده و امکان سنجی دقیق منطقه نیزار به پتانسیلهای مناسبی رسیدهایم که هزینههای سرمایه گذاری را بسیار کاهش میدهد و از جمله امکانات موجود در منطقه مذکور عبور خطوط اصلی انتقال انرژی گاز، نفت، برق، وجودخطوط مخابرات و حمل ونقل ریلی و جادهای جهت تاسیس واحدهای بزرگ صنعتی است.
اجرای برنامههای توسعه سرمایه گذاری نیازمند همگرایی مسئولین است
وی در پایان خاطر نشان کرد: برنامه توسعه سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی ویژهای بر پایه آمایش و با اتکا به مزیتهای نسبی طبیعی و منطقهای را با همراه سازی حمایتها و بسترها جهت ایجاد زیرساختهای توسعهای صنعتی استان فراهم آوردهایم و این مهم همگرایی مسئولین ملی و استانی را میطلبد.
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