رشته ایرانشناسی در دانشگاه گرجستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خزاعی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ملاقاتی که با پروفسور مانانا سانادزه رئیس دانشگاه گرجستان داشت چشم انداز مطالعات ایران شناسی را در این دانشگاه مثبت ترسیم کرد.

وی در خصوص حمایت از تاسیس رشته ایران شناسی گفت: رایزنی فرهنگی سفارت ایران آمادگی دارد تا علاوه بر تجهیز اتاق ایران به امکانات مورد نیاز نسبت به تامین منابع درسی، کتب آموزشی و کمک آموزشی، معرفی اساتید ایرانشناس برای تدریس، اعزام دانشجویان به ایران برای گذراندن دوره های دانش افزایی، برگزاری نشست های ادبی و شب شعر، برگزاری مسابقات علمی و المپیادهای زبان فارسی، برگزاری نمایشگاههای فرهنگی (کتاب ، صنایع دستی و عکس) و نیز معرفی برخی دانشگاههای خصوصی ایران به این دانشگاه برای اجرای پروژه های مشترک اقدام کند.



مانانا سانادزه رئیس دانشگاه گرجستان نیز با اشاره به سابقه روابط تاریخی و فرهنگی دیرینه دو کشور خواستار توسعه همکاری در زمینه علمی شد. دکتر سانادزه گسترش ارتباطات فرهنگی و علمی را در مقایسه با سایر همکاری ها حائز اهمیت و دارای اولویت دانست و گفت: من معتقدم ملل ما باید بر اساس مشترکات تاریخی، روابط خود را تعریف کنند.



وی انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی در زمینه ایرانشناسی و گرجی شناسی را با همکاری متخصصین ایرانی و گرجی را یکی از برنامه های آتی این دانشگاه برشمرد.

وی با توجه به سابقه ایران شناسی و مطالعه تاریخ ایران در مراکز علمی گرجستان گفت: در نظر داریم در سال آینده فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه را به ویژه در زمینه علوم انسانی توسعه دهیم و با همکاری سفارت ایران، ایرانشناسی معاصر را با روش و سبک نوین ارائه کنیم.

رئیس دانشگاه گرجستان بکارگیری شیوه های جدید و به روز را در تدریس دروس و در کلیه رشته ها یکی از محوری ترین فعالیت های این دانشگاه برشمرد.



دانشگاه گرجستان یکی از دانشگاههای معتبر در سطح این کشور محسوب می شود که در سال 2002 میلادی تاسیس و راه اندازی شده است. این دانشگاه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد و دارای مرکز آموزش مستقلی برای گذراندن آموزشهای تخصصی و آموزش های مهارتی کوتاه مدت است.

دانشگاه گرجستان با بیش از 2000 نفر دانشجو دارای امکانات و تجهیزات لازم دانشگاهی از قبیل کتابخانه، مرکز کامپیوتر، سالن ورزشی و... است.