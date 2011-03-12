10 هزار مفقود در بندر سانریکوی ژاپن/ افزایش تصاعدی آمار قربانیان زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره دقایقی پیش از مفقود شدن 10 هزار نفر از ساکنان شهر ساحلی سانریکو (میسانریکو) ژاپن خبر داد که در پی زلزله و امواج سهمگین سونامی اطلاعی از سرنوشت آنان در دست نیست.

بر این اساس پس از زمین لرزه 8.9 ریشتری روز گذشته در ژاپن که خسارات جانی چندانی بر جای نگذاشته بود، امواج سهمگین سونامی از کرانه های اقیانوس آرام به سواحل ژاپن رسید. این امواج سهمگین که گفته می شود ارتفاع آن تا حد 10 متر نیز می رسید اکثر مردم ژاپن را غافلگیر کرد تا آمار قربانیان به صورت تصاعدی افزایش یابد.

این در حالی است که منابع خبری ساعاتی پیش آمار نهایی قربانیان زلزله و سونامی اخیر در ژاپن را در حد 1500 نفر اعلام کرده بودند که با اضافه شدن این 10 هزار مفقود، میزان تلفات جانی بسیار بالا خواهد رفت.

خاطرنشان می شود زلزله 8.9 ریشتری اخیر در ژاپن در عمق 24.4 کیلومتری زمین و در 100 کیلومتری استان میاگی (منطقه ساحلی سانریکو) اتفاق افتاد. این زمین لرزه به مدت 2 دقیقه ژاپن را به لرزه درآورد.