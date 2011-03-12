96 گلزار شهدای یزد در دست ساماندهی است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدمهدی فرهنگ دوست ظهر شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: با آغاز نهضت ساماندهی گلزار شهدا از سال 78 تاکنون، 84 گلزار ساماندهی شده و 96 گلزار در دست ساماندهی است.

وی افزود: برای ساماندهی 378 گلزار نیز هنوز اقدامی انجام نشده اما در صورت ساماندهی این گلزارها، مقبره دو هزار و 478 شهید ساماندهی می شود.

فرهنگ دوست بیان داشت: استان یزد چهار هزار و 24 شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است که از این تعداد 126 شهید گمنام و 133 نفر نیز مفقود الاجسد هستند.

وی با اشاره به اعتبارات ساماندهی گلزار شهدا در استان یزد بیان داشت: در دور دوم سفر هیئت دولت به استان یزد سه میلیارد و در سفر سوم نیز دو میلیارد تومان به این امر اختصاص یافت که تاکنون دو میلیارد و 600 میلیون تومان از مصوبه سفر دوم جذب شده است.

فرهنگ دوست عنوان کرد: هزینه ‌های مقبره ‌سازی در گلزار شهدای یزد بالاست زیرا در این استان فراتر از طرح عمل می شود و علاوه بر کف سازی برای مقبره سازی نیز اقدام می شود.

وی همچنین با اشاره به آمار آزادگان و جانبازان استان یزد نیز عنوان کرد: در استان یزد 9 هزار و 969 جانباز زندگی می ‌کنند که شش هزار و 556 نفر از این تعداد زیر 25 درصد، دو هزار و 876 نفر 25 تا 49 درصد، 380 نفر 50 تا 69 درصد و 157 نفر نیز بالای 70 درصد هستند.

وی همچنین از اجرای طرح پایش برای والدین شهدا، جانبازان خاص، جانبازان اعصاب و روان و قطع نخاعی، جانبازان صعب ‌العلاج و .... خبر داد.