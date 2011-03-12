دخالت نظامی آمریکا در لیبی پیامدهای خطرناکی خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، "جسیکا متیوس" مدیر موسسه صلح کارنگی آمریکا در گفتگو با روزنامه آلمانی "تاگس سایتونگ" پیامدهای مداخله نظامی غرب در لیبی را وخیم ارزیابی کرده و درباره تصمیم آمریکا برای ایجاد یک منطقه ممنوعه پرواز در این کشور اظهار داشت : مداخله نظامی آمریکا در لیبی یک خطا است.

وی افزود: هیچ دلیلی وجود ندارد که ایجاد یک منطقه ممنوعه پرواز بتواند روی اوضاع این منطقه تاثیر گذار باشد. مسئله بعدی این است که چه اقدامی پشت سر این تصمیم باید انجام شود. تا زمانی که ما هیچ تصور واضحی نداریم که بعد از اقدام اولیه چه اقدام دیگری باید انجام دهیم نباید گام نخست را برداریم.

جسیکا متیوس در ادامه با تاکید بر اینکه علایق ملی آمریکا دربسیاری از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی بیشتر از لیبی است نوشت : ما نباید بدون حمایت بین المللی وسیع دست به اقدامی علیه لیبی بزنیم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: مداخله در لیبی یعنی اینکه ما کورکورانه خود را وارد یک شرایط بسیار پیچیده کنیم؛ اگر ما به لیبی برویم باید برای دلیل چنین مداخله ای نیز نگران باشیم دلیل این فقط می تواند نفت لیبی باشد.

مدیر این موسسه آمریکایی در ادامه اظهار داشت : آنچه در مصر و تونس اتفاق افتاده است هیچ ربطی به آمریکا ندارد. تونسی ها و مصریها حکومتهای خودشان را مسئول می دانند.م وضوع در این کشورها آزادی و شرافت انسانی است. مسئله مهم مفهوم تاریخی این قیامها است. این یکی از مهمترین دلایلی است که چرا ما نباید وارد لیبی شویم.

وی در بخش دیگری از این مطلب اظهار داشت : غرب هیچ مسئولیتی برای دفاع از دموکراسی در جهان عرب ندارد.

