9 هزار واحد مسکن مهر در آذربایجان شرقی تحویل متقاضیان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران ادامه داد: دولت برای سال آینده 30 هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال جوانان پیش‌بینی کرده و سال آینده سال توسعه اشتغال و رونق اقتصادی خواهد بود.

وی با بیان این که امید به زندگی در دولت‌های نهم و هم افزایش یافته، گفت: یک نمونه این موضوع، طرح مسکن مهر است که نور امید را در دل جوانان و محرومان جامعه روشن کرده است.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: امکان ندارد که دولت برخلاف مصلحت مردم کاری انجام دهد و هر مدیری که غیر از این عمل کند از این دولت نیست.

احمد علیرضابیگی تاکید کرد: مردم باید پیشرفت و سعادت خود را در محل زندگی خود جستجو کنند و آثار مثبت این سیاست نیز تاکنون دیده شده است.

وی استفاده از امکانات و ظرفیت‌های کشور را نیازمند جسارت مسؤلان دانست و اظهار داشت: مردم می‌دانند که دولت توانایی برآورده کردن نیازهای آنها را دارد و هرچه توقع مردم از دولت بیشتر باشد این نشانه توانمندی و قابلیت دولت است.

استاندار تصریح کرد: اقداماتی که دولت در بخش اقتصادی انجام داده زمینه مناسبی برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم کرده و اکنون 70 درصد جامعه که پیش از این سهم کمی از ثروت‌های ملی داشتند حق خود را به صورت عادلانه دریافت می‌کنند.

وی اضافه کرد: علی‌رغم تبلیغات منفی و تحلیل‌های مخالفان در مورد تبعات ناگوار اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، دولت با برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی موضوع اجرای آن را با قدرت آغاز کرد.

بیگی تاکید کرد: با اجرای هدفمندی یارانه‌ها گشایش‌هایی در اقتصاد کشور به وجود می‌آید که دو برابر شدن بودجه عمرانی در سال آینده از این جمله است.

وی با بیان این که در گذشته با مصرف بی‌رویه گاز و علی‌رغم دارا بودن منابع غنی انرژی مجبور به واردات گاز شده بودیم، افزود: اکنون از رهگذر هدفمندی یارانه‌ها و با وجود این که شبکه گازرسانی گسترش پیدا کرده 10 درصد کاهش مصرف انرژی را شاهد هستیم.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری در مناطق مرزی، اظهار داشت: مناطق آزاد به جهت این که قوانین دست و پاگیر مرسوم در آنها وجود ندارد قابلیت زیادی برای شکوفایی اقتصادی دارند.

بیگی با اشاره به طرح‌های خوبی که در شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس اجرا می‌شود اجرای این طرح‌ها را مایه امیدواری مردم و دلبستگی آنها به این نقطه مرزی از کشور عنوان کرد.

بیگی افزود: هرچقدر در مناطق مرزی رونق و توسعه اقتصادی بیشتر باشد موجب سرافرازی و بالندگی دولت است.

وی تاکید کرد: فرصت‌سوزی در استفاده از امکانات باید تمام شده و شرایط جدید برای استفاده از قابلیت‌های منطقه آزاد ارس به ویژه در بخش گردشگری فراهم شود.

بیگی افزود: این اقدامات نیازمند یک زیربنای فرهنگی نیز هست و باید در این منطقه به مقوله فرهنگ بیش از پیش توجه شود.

وی تصریح کرد: دولت تماما طرفدار منافع مردم است و منطقه آزاد ارس هم باید این هدف را تعقیب کند.