4 طرح در کمیسون آمایش صنعت لرستان به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، در جلسه کمیسیون ویژه آمایش صنعت و معدن استان لرستان که به ریاست معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان و دبیری رئیس سازمان صنایع و معادن استان برگزار شد چهار طرح صنعتی به تصویب رسید.

بنابر این گزارش در این جلسه طرح تولیدی آجر و بلوک سفالی تک سفال اسبیکوه با اشتغالی بالغ بر 54 نفر در شهرستان ازنا و با ظرفیت 100 میلیون قالب و حجم سرمایه گذاری 66.36 میلیارد ریال به تصویب رسید.

طرح تولیدی خوراک آماده آبزیان کاویان با اشتغالی بالغ بر 26 نفر در شهرستان ازنا و با ظرفیت 11 هزار تن و حجم سرمایه گذاری 39.52 میلیارد ریال از دیگر طرح های به تصویب رسیده در این جلسه بود.

بتن سبک گازی بدون اتو کلاو بهین صنعت بتن لرستان با اشتغال 36 نفر در شهرستان دورود، با ظرفیت تولید 36 هزار متر مکعب و حجم سرمایه گذاری 32.84 میلیارد ریال و همچنین الکل طبی و صنعتی شرکت کیمیا خرم لرستان با اشتغال 46 نفر در خرم آباد، با ظرفیت تولید 13 میلیون لیتر الکل طبی و 3 میلیون لیتر الکل صنعتی و با حجم سرمایه گذاری 53.36 میلیارد ریال از دیگر طرح های به تصویب رسیده در این جلسه بود.

بنابر این گزارش در مجموع در جلسه کمیسیون ویژه آمایش صنعت و معدن لرستان تعداد چهار طرح ایجادی به تصویب رسید و برای 54 واحد تولیدی نیز مبلغ 100میلیارد ریال برای تامین سرمایه در گردش مصوب شد.