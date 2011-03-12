1500 اثر تاریخی و فرهنگی در گلستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی مومنی عصر شنبه در نشست با مسئولان دفاتر خدمات گردشگری استان خواست تا نسبت به معرفی بهتر و بیشتر جاذبه های یاستانی به گردشگران تلاش بیشتری داشته باشند.

وی اظهار داشت: جذب گردشگران و تورهای مسافراتی باید در اولویت کاری این دفاتر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پیش بیننی می شود حدود 4.5 میلیون مسافر در نوروز سالجاری به استان وارد شود.

ملکیان مدیرکل فرودگاههای گلستان نیز از افزایش مدت ویزای گردشگران خارجی به استان خبرداد و گفت: مدت این ویزا از هفت به 15 روز افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: این مدت، طول اقامت و سفر را شامل می شود و برای حمایت از گردشگران خارجی صورت می گیرد.