2.5 میلیون متر مربع از معابر مشهد آسفالت شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمیدرضا نخعی عصر شنبه، به خبرنگاران گفت: برای بهبود وضع معابر و خیابان های مشهد، امسال 350 هزار تن آسفالت تولید و خیابان ها و کوچه های شهر را تحت پوشش قرار داده است.

وی افزود: این اقدامات 170 میلیارد ریال هزینه داشته است.

وی جمع آوری آبهای سطحی مشهد را مهم خواند و گفت: با 250 میلیارد ریال اعتبار مسیل های اصلی شهر بازسازی و خطرات ناشی از بارش های فصلی و جاری شدن سیل، کاملأ کاهش یافته است.

نخعی با اشاره به عزم شهرداری برای اجرای تقاطع های غیرهمسطح در مشهد، گفت: امسال 300 میلیارد ریال، برای اجرای این پروژه ها خرج شد، در سال آینده نیز اعتبارات زیادی اختصاص می یابد تا گره های ترافیکی شهر کمتر شود.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد اعتبارات شهرداری در بخش عمرانی هزینه می شود، خاطر نشان کرد: با هدف فراهم کردن محیطی بهتر برای توقف زائران، کنده کاری معابر و اجرای پروژه های عمرانی در مشهد متوقف شده است.

وی گفت: در صورت عدم تسریع سازمان های خدماتی در توقف به موقع کنده کاری ها، این کار توسط شهرداری انجام و هزینه های آن از سازمان مربوطه اخذ می شود.