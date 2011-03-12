  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۷

بیگی:

تشکیل بانک خصوصی آذربایجان شرقی از مصوبات سفر ریاست جمهوری است

تشکیل بانک خصوصی آذربایجان شرقی از مصوبات سفر ریاست جمهوری است

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تصمیم تشکیل بانک خصوصی از گذشته های دور در برنامه مسئولان استان بوده است گفت: در سفر رئیس جمهوری به تبریز این طرح مصوب شد و امروز شاهد افتتاح نخستین شعبه بانک خصوصی گردشگری در تبریز هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی ظهر شنبه در مراسم افتتاح اولین شعبه بانک گردشگری کشور در تبریز، اظهار داشت: اصل 44 به عنوان یک موضوع محوری، انقلاب اقتصادی بزرگی در کشور ایجاد کرده است.

وی با اشاره به نقش اساسی سیستم بانکی در تحقق اصل 44 اظهار داشت: بانک‌ها در تقویت بخش خصوصی و تحقق اصل 44 نقش مهمی دارد و بانک‌های خصوصی باید بیش از گذشته مورد توجه باشند تا بتوانند نقیصه حمایت بانک‌ها از بخش خصوصی را حل کنند.

بیگی اضافه کرد: کشور در حال تجربه جدیدی از شرایط اقتصادی است که اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز در راستای این انقلاب اقتصادی تاثیر فراوان داشته است.

علیرضا بیگی گفت: عملکرد بانک مرکزی با وجود تمام حساسیت‌ها در تشکیل بانک‌های خصوصی مطلوب بوده و در حال حاضر 20 بانک خصوصی در کشور فعال است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت بخش گردشگری یادآور شد: مقوله گردشگری از اهمیت خاصی در استان و کشور برخوردار است و حمایت از بخش خصوصی در حوزه اقتصاد به عنوان یک تعهد و میثاق از سوی مسئولان استان دنبال می‌شود.

کد مطلب 1272753

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها