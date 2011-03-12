تشکیل بانک خصوصی آذربایجان شرقی از مصوبات سفر ریاست جمهوری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی ظهر شنبه در مراسم افتتاح اولین شعبه بانک گردشگری کشور در تبریز، اظهار داشت: اصل 44 به عنوان یک موضوع محوری، انقلاب اقتصادی بزرگی در کشور ایجاد کرده است.

وی با اشاره به نقش اساسی سیستم بانکی در تحقق اصل 44 اظهار داشت: بانک‌ها در تقویت بخش خصوصی و تحقق اصل 44 نقش مهمی دارد و بانک‌های خصوصی باید بیش از گذشته مورد توجه باشند تا بتوانند نقیصه حمایت بانک‌ها از بخش خصوصی را حل کنند.

بیگی اضافه کرد: کشور در حال تجربه جدیدی از شرایط اقتصادی است که اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز در راستای این انقلاب اقتصادی تاثیر فراوان داشته است.

علیرضا بیگی گفت: عملکرد بانک مرکزی با وجود تمام حساسیت‌ها در تشکیل بانک‌های خصوصی مطلوب بوده و در حال حاضر 20 بانک خصوصی در کشور فعال است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت بخش گردشگری یادآور شد: مقوله گردشگری از اهمیت خاصی در استان و کشور برخوردار است و حمایت از بخش خصوصی در حوزه اقتصاد به عنوان یک تعهد و میثاق از سوی مسئولان استان دنبال می‌شود.