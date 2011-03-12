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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۲

اختصاصی مهر/

کارخانه آلومینیوم اراک به بیرون از شهر منتقل نمی شود

کارخانه آلومینیوم اراک به بیرون از شهر منتقل نمی شود

اراک - خبرگزاری مهر: معاون سازمان صنایع و معادن استان مرکزی گفت: اراده ای برای خروج کارخانه آندسازی شرکت آلومینیوم سازی به بیرون از شهر اراک وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، مسعود بختیار ظهر شنبه در جلسه کاهش آلودگی هوای اراک افزود: این کارخانه که قسمت بسیار زیادی از آلودگی هوای اراک از آن ناشی می شود علیرغم حضور وزیر صنایع و معادن و زدن کلنگ احداث آن، مسئولان شرکت آلومینیوم سازی نمی خواهند آن را به خارج از اراک منتقل کنند.

بختیار اضافه کرد: مسئولان می خواهند کوره های قدیمی فعلی برچیده شود اما یک خط احیاء در کنار آن گذاشته و پخت آند را در محل فعلی پیش بینی کرده اند. 

وی با تاکید بر اینکه بایستی مدیران شرکت دعوت و در این مورد توضیح دهند اظهارداشت: در دور سوم سفر نیز 150 میلیارد تومان برای برچیده شدن کوره های قدیمی به تصویب رسیده است که بایستی در برنامه زمان بندی شده و تا آخر برنامه پنجم توسعه هزینه شود.
 

گفتنی است طبق مصوبه دولت بایستی کارخانه آند سازی به خارج از محدوده شهر اراک منتقل شود که تا این لحظه عملی نشده است.

کد مطلب 1272756

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