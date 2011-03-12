کارخانه آلومینیوم اراک به بیرون از شهر منتقل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، مسعود بختیار ظهر شنبه در جلسه کاهش آلودگی هوای اراک افزود: این کارخانه که قسمت بسیار زیادی از آلودگی هوای اراک از آن ناشی می شود علیرغم حضور وزیر صنایع و معادن و زدن کلنگ احداث آن، مسئولان شرکت آلومینیوم سازی نمی خواهند آن را به خارج از اراک منتقل کنند.

بختیار اضافه کرد: مسئولان می خواهند کوره های قدیمی فعلی برچیده شود اما یک خط احیاء در کنار آن گذاشته و پخت آند را در محل فعلی پیش بینی کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه بایستی مدیران شرکت دعوت و در این مورد توضیح دهند اظهارداشت: در دور سوم سفر نیز 150 میلیارد تومان برای برچیده شدن کوره های قدیمی به تصویب رسیده است که بایستی در برنامه زمان بندی شده و تا آخر برنامه پنجم توسعه هزینه شود.



گفتنی است طبق مصوبه دولت بایستی کارخانه آند سازی به خارج از محدوده شهر اراک منتقل شود که تا این لحظه عملی نشده است.