تجهیز مراکز کانون پرورش فکری لرستان به امکانات انیمیشن سازی

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به پتانسیل موجود در انیمیشن برای جذب اعضای نوجوان به مراکز 10 میز کار انیمیشن و تعدادی کامپیوتر خریداری و در بین مراکز کانون لرستان توزیع شد.

تیمور احمدوند افزود: در سال جاری اعضاء و مربیان کانون لرستان موفق به تولید نزدیک به 10 دقیقه پویانمایی شدند که امیدواریم با تلاش مربیان و وجود امکانات جدید تولید کمی و کیفی آثار پویانمایی در مراکز کانون هر چه بیشتر ارتقاء یابد.

وی تصریح کرد: در کارگاههای انیمیشن کانون پرورش فکری استان کودکان و نوجوانان به روش های ساده حتی با چند تکه کاغذ رنگی شیوه بیانی تازه ای را تجربه خواهند کرد.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان یادآور شد: نظارت درست و کارشناسی شده بر این فعالیت موجب می شود تا بتوانیم تهدید نرم افزاری دشمن را به یک فرصت تبدیل کنیم.

احمدوند در بخش دیگری از سخنان خود از انتخاب مربی مسئول کانون لرستان به عنوان مربی نمونه کشور خبر داد و بیان داشت: در مراسمی که با حضور جمعی ازمدیران و نیروهای ستادی کانون برگزار شد مریم خاکی مربی مسئول مرکز فرهنگی هنری اشترینان موفق به دریافت لوح تقدیر از مدیر عامل کانون پرورش فکری کشور شد.

وی یادآور شد: مرکز فرهنگی هنری اشترینان با تعداد بیش از400 نفر عضو جزو معدود مراکزی است که به صورت 100 درصد توانسته تمامی کودکان و نوجوانان ساکن این شهر را جذب کند.