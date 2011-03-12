جلوگیری از برگزاری تظاهرات مخالفان / درخواستها برای تغییر قانون اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع خبری اعلام کردند که نیروهای امنیتی الجزایر مانع برگزاری تظاهرات مخالفان شده است.

این منابع اعلام کردند : حدود صد نفر از هواداران جمعیت به ریاست "سعید سعدی" و نیز انجمن دفاع حقوق بشر به ریاست "علی یحیی عبدالنور" در میدان اول مه در مرکز پایتخت جمع شدند آنها قصد داشتند به سوی میدان شهداء حرکت کنند که نیروهای امنیتی همه مبادی ورودی به میدان را بستند.

این تظاهرات در میان بارش شدید و با حضور پلیس ضد شورش بود. اما تظاهرات کنندگان فقط چند ساعت بیشتر نتوانستند باقی بمانند و پلیس آنها را از میدان خارج و سرانجام آنها را متفرق کرد.

تظاهرات کنندگان شعارهایی با مضمامین "رژیم باید برود، حکومت تروریست و دموکراسی در الجزایر" سر دادند.

از سوی دیگر "ابوجره سلطانی" رئیس اخوان المسلمین الجزایر خواستار بازنگری در قانون اساسی و ایجاد نظام پارلمانی، آزادی سیاسی و رسانه ای و توقف تعقیب اقدامات قضایی علیه اصحاب اندیشه شدند.

این در حالی است که "دحو ولد قابلیه" وزیر خارجه الجزایر گفت که تا کنون درخواستی برای دریافت مجوز برگزاری راهپیمایی ارائه نشده است،اما حکومت به موجب مصوبه سال 2001 و با وجود لغو حالت فوق العاده مانع برگزاری هر گونه تجمع اعتراض آمیز خواهد بود.