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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۴۸

هفته بیستم لیگ دسته اول/

پیروزی تربیت یزد، اتکای گرگان و ابومسلم/ دهمین شکست استقلال اهواز

پیروزی تربیت یزد، اتکای گرگان و ابومسلم/ دهمین شکست استقلال اهواز

بیستمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور با پیروزی تیم‌های تربیت یزد، اتکای گلستان و ابومسلم مشهد به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز شنبه با برگزاری سه دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های تربیت یزد، اتکای گلستان و ابومسلم مشهد مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

تیم‌های ابومسلم مشهد و استقلال اهواز برگزارکننده حساس‌ترین دیدار امروز در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد بودند. در این بازی تیم ابومسلم با تک گل دقیقه 75 مرتضی فلاحتی از سد میهمان خود گذشت و با 32 امتیاز به سکوی چهارم جدول گروه "ب" صعود کرد.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
گروه الف:
* تربیت یزد 2 - شهرداری بندرعباس صفر
گل‌ها: مهدی طائفی (14) و سهراب انتظاری (45)

* اتکای گرگان 3 - فولاد نطنز یک
گل‌ها: مجتبی نوروزی (16)، معین نظام اسلامی (49 و 66) برای اتکای گلستان و روح الله بیگدلی (81) برای فولاد نطنز

جدول رده بندی:
1- داماش گیلان 35 امتیاز - تفاضل گل 9+
2- مقاومت سپاسی شیراز 35 امتیاز - تفاضل گل 7+
3- گل گهر سیرجان 28 امتیاز - تفاضل گل 4+ (یک بازی کمتر)
4- شهرداری یاسوج 28 امتیاز - تفاضل گل 1+ (یک بازی کمتر)
5- مس رفسنجان 28 امتیاز - تفاضل گل 3-
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13- همیاری اراک 21 امتیاز
14- پیام مشهد 20 امتیاز (یک بازی کمتر)

گروه ب:
* ابومسلم مشهد یک - استقلال اهواز صفر
گل: مرتضی فلاحتی (75)

جدول رده بندی:
1- آلومینیوم هرمزگان 38 امتیاز
2- مس سرچشمه 37 امتیاز
3- گسترش فولاد تبریز 33 امتیاز
4- ابومسلم مشهد 32 امتیاز
5- نساجی قائمشهر 30 امتیاز (یک بازی کمتر)
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13- استقلال اهواز 19 امتیاز (یک بازی کمتر)
14- سپیدرودرشت 16 امتیاز

کد مطلب 1272760

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