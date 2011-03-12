حضور صنایع دستی کرمانشاه در جشنواره نوروز و اقوام ایرانی کهن

نصرت الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: صنایع دستی شناسنامه فرهنگی، تمدن ایران اسلامی و نشانگر تفکرعمیق مردم هر دیاری است که از فراز و نشیب روزگار مردم آن دیار حکایت دارد.

وی در ادامه با اشاره به حضور هنرمندان صنایع دستی استان در جشنواره نوروز و اقوام ایرانی کهن گفت: صنعتگران در رشته های مختلف از جمله گلیم، گیوه، جاجیم، اهرامی، پوشاک سنتی، سرمه دوزی و غذاهای سنتی در این جشنواره حضور فعال یافتند.

سپهر تصریح کرد: شرکت کنندگان استان صالح کوتاهی در رشته گلیم، گیوه، جاجیم، اهرامی، پوشاک سنتی و میراصفهانی در رشته سرمه دوزی و فرامرز محمدی در رشته غذاهای سنتی هستند.

وی در ادامه با ابراز امیدواری از اینکه هر خانواده ایرانی با علاقه و افتخار صنایع دستی را در سبد مصرف خانواد خود قرار دهد، گفت: صنایع دستی از ارزشهای فرهنگی اقتصادی این مرز و بوم است و ایجاد زمینه فروش بیشتراین آثار تاثیر بسزایی در بهبود اقتصاد خانواده های فعال این عرصه دارد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: امیدواریم بتوانیم با حضور صنعتگران در نمایشگاه های مختلف هرچه بیشتر از گذشته صنایع دستی استان را معرفی کنیم.