گازرسانی کوره های آجرپزی شهرستان اراک در اولویت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک حسن قربانی ظهر شنبه در جلسه کاهش آلودگی هوای اراک افزود: از این تعداد سه کوره به صورت دستی هستند که بایستی از صنعت آجرپزی کنار بروند.

وی با بیان اینکه 16 کوره آجرپزی در مرزیجران هنوز گازرسانی نشده است اظهارداشت: با مصوبه ای که انجام شده است مقرر شد ظرف سه ماه آینده این کوره های آجرپزی گازکشی شوند.

معاون فرماندار اراک ضمن انتقاد از همکاری مسئولان برای کاهش آلودگی وای اراک افزود: اراک جزو هشت شهر آلوده کشور است اما مسئولان که عمدتا بومی استان نیستند برای کاهش آلودگی هوای اراک وقعی نمی نهند.

وی استفاده از گاز طبیعی به جای مازوت را از جمله راهکارهای کاهش آلودگی هوای اراک دانست و اظهارداشت: کارخانجات آلوده نباید از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند.

قربانی در باره انجام کاهش آلودگی هوای کارخانه آلومینیوم اراک نیز افزود: با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، مدیران جدید اعتقادی به بازسازی و استفاده از فناوری پیشرفته برای کاهش آلودگی هوا ندارند.

وی احداث پارکها و تقاطع های زیر گذر، گسترش cng ، کاهش حمل و نقل عمومی، خروج اتوبوسها و مینی بوسهای فرسوده و پرداختن سهم صنعت استان به مردم را از جمله راهکارهای کاهش آلودگی هوا دانست.