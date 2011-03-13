بارشهای شدید نیمی از ایران را فرا می گیرد

احسان مرادی بادر گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: از هفته گذشته سامانه ای کم فشار که حرکت بسیار کندی هم داشت، با رطوبت مناسب عرضهای جنوبی همراه شد.

وی افزود: این سامانه سبب بارشهای رگباری در بسیاری از مناطق کشور و حتی کشورهای همسایه شد که همچنان تا امروز نیز کمابیش ادامه دارد و از بعد از ظهر امروز به تدریج سامانه در حال تقویت شدن است.

این پژوهشگر هواشناسی اضافه کرد: تقویت این سامانه کم فشار موجب می شود که تقریبا در سراسر کشور طی امروز تا حداقل اواسط هفته بارشهای قابل توجهی را شاهد باشیم.

وی با هشدار به مردم و مسئولان درباره نحوه فعالیت این سامانه جوی گفت: از امروز تا دوشنبه بارشها در غرب، دامنه های زاگرس جنوبی و مرکزی، دامنه های البرز، جنوب غرب، شمال شرق و سواحل دریای خزر آنقدر شدت می گیرد که در برخی مناطق آبگرفتگی معابر عمومی و طغیان رودهای فصلی را انتظار داریم.

مرادی ادامه داد: همچنین در مناطق سردسیر و کوهستانی کولاک برف و اختلال در تردد رخ خواهد داد.

وی درباره تغییرات درجه حرارت طی روزهای آتی تصریح کرد: به دلیل غلبه جریانات مرطوب جنوبی بارشها رگباری و گاهی همراه با رعد و برق خواهد بود، اما از اواخر امروز زبانه های سامانه پر فشار به سمت شمال کشور نزدیک که این امر موجب آغاز کاهش دما ابتدا در باند شمالی و طی روزهای یکشنبه تا سه شنبه در سراسر کشور می شود.

این پژوهشگر هواشناسی اظهار داشت: همراهی جریانات سرد شمالی سرانجام سبب تبدیل بسیاری از بارشها به برف می شود.

آبگرفتگی تهران را فلج می کند



وی همچنین در خصوص آب و هوای تهران گفت: طی امشب تا دوشنبه بارش تهران هم قابل توجه خواهد بود و تهران جزو مناطق پر بارش در این هفته خواهد بود.

مرادی اظهار داشت: با توجه به شلوغی روزهای آخر اسفند و ترافیک سنگین کلانشهری مانند تهران بی شک آبگرفتگی معابر عمومی این شهر منجر به فلج شدن آن خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین بارشهای رگباری تهران از فردا شب و بخصوص در مناطق شمالی آن به برف تبدیل می شود.