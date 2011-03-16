آموزشهای ارائه شده به سالمندان استان مرکزی کافی نیست

بتول طبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک کمبود امکانات و فضای آموزشی را از جمله دلایل کاهش این آموزشها دانست و گفت: از ابتدای سال تا کنون یک هزار 300 سالمند استان مرکزی آموزش تغذیه دریافت کردند.

وی ادامه داد: از سال گذشته این آموزشها به سالمندان داده شده است که در سال گذشته به عنوان مرحله اول یک هزار و 9 سالمند آموزش دوران سالمندی را دریافت کردند.

طبیب زاده افزود: امسال این آموزشها به صورت چهره به چهره و شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی با تاکید بر تغذیه سالمند داده شده است.

وی با اشاره به اهمیت آموزشها برای این قشر از افراد گفت: تغذیه سالم در خانمها و آقایان بالای 60 سال آموزش داده شده است.

