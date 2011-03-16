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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۱

آموزشهای ارائه شده به سالمندان استان مرکزی کافی نیست

آموزشهای ارائه شده به سالمندان استان مرکزی کافی نیست

اراک - خبرگزاری مهر: کارشناس سالمندان مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: در استان مرکزی 124 هزار سالمند زندگی می کنند که با توجه به افزایش تعداد سالمندان آموزشهای ارائه شده برای آنان کافی نیست.

بتول طبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک کمبود امکانات و فضای آموزشی را از جمله دلایل کاهش این آموزشها دانست و گفت: از ابتدای سال تا کنون یک هزار 300 سالمند استان مرکزی آموزش تغذیه دریافت کردند.

وی ادامه داد: از سال گذشته این  آموزشها به سالمندان داده شده است که در سال گذشته به عنوان مرحله اول یک هزار و 9 سالمند آموزش دوران سالمندی را دریافت کردند.

طبیب زاده افزود: امسال این آموزشها به صورت چهره به چهره و شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی با تاکید بر تغذیه سالمند داده شده است. 

وی با اشاره به اهمیت آموزشها برای این قشر از افراد گفت: تغذیه سالم در خانمها و آقایان بالای 60 سال آموزش داده شده است.
 

کد مطلب 1272769

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