165 هزار ترقه در لرستان کشف و ضبط شد

سرهنگ کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: طی پنج روز اخیر در سطح استان در قالب عملیات های مختلف بیش از 165 هزار و 592 عدد ترقه کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: همچنین در این راستا تاکنون 32 نفر نیز دستگیر شده اند.

فرمانده انتظامی استان لرستان به جزئیات عملیاتهای انجام شده اشاره کرد و گفت: در اجرای طرح کنترل نظارتی بر واحدهای صنفی و تهیه و توزیع کنندگان مواد محترقه ماموران اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان دورود با همکاری یگانهای انتظامی و با هماهنگی مقام قضایی 20 واحد صنفی را مورد بازرسی قرار داده که در بازرسی از هفت واحد صنفی، تعداد پنج هزار و 750 عدد انواع مواد محترقه کشف و ضبط و هفت نفر دستگیر شد.

سرهنگ علیزاده خاطر نشان کرد: همچنین ماموران اطلاعات دورود در عملیاتی مشابه در پی کسب خبری مبنی بر اینکه شخصی اقدام به توزیع و فروش مواد محترقه در بین متصدیان واحدهای صنفی شهرستان می کند با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت با تعقیب و مراقبت ویژه وی را در جلوی منزل شخصی در حین تخلیه مواد محترقه دستگیر کردند که از این فرد 60 هزار عدد انواع مواد محترقه از نوع کپسولی و کبریتی کشف و ضبط شد.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان دلفان و خرم آباد نیز در دو عملیات جداگانه طی روز گذشته در اجرای طرح کنترل نظارتی از واحد های صنفی، تعداد 88 هزار و 610 عدد انواع مواد محترقه و آتش زا را کشف و ضبط و 16 نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان ادامه داد: ماموران آگاهی شهرستانهای سلسله، الیگودرز، پلدختر، ازنا، بروجرد و خرم آباد نیز طی دو روز گذشته در عملیات های جداگانه ای با هماهنگی مقام قضایی 11 هزار و 632 عدد انواع ترقه را کشف و ضبط و شش نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ علیزاده یادآور شد: متهمان یاد شده به همراه کالای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به یگان انتظامی انتقال داده شدند.