بازدید مستمر مسئولان قضایی از وضعیت زندانهای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سعید رازانی ظهر شنبه در نشست مشترک دادیاران دادگستری و کارکنان زندان مرکزی خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: مشورت، تبادل نظر و گفتگو در همه زمینه ها می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.

وی افزود: در راستای ارتقای سطح تعاملات دستگاه قضایی و اداره کل زندانهای لرستان برنامه های بسیار خوبی انجام شده که شاهد نتایج مثبت آنها هستیم.

دادستان مرکز استان لرستان تصریح کرد: در سال جاری مسئولان قضایی استان، قضات، دادستانها و دیگر کارشناسان قضایی بازدیدهای فراوانی از زندانهای استان داشته اند که در ضمن این برنامه ها توانسته اند به فضای کنونی زندانها واقف شوند.

رازانی در ادامه این برنامه ها را در راستای حل مشکلات زندانیان ارزیابی و خاطر نشان کرد: حضور مسئولان قضایی در زندانها با هدف پیگیری وضعیت قضایی زندانیان حوزه های مختلف صورت می گیرد که نتایج خوبی هم به دنبال خواهد داشت.

رئیس زندان مرکزی خرم آباد نیز در این نشست در سخنانی اظهار داشت: باب تازه ای در حوزه زندانبانی باز شده است که به موجب آن شاهد حضور مستمر مسئولان قضایی و به طور کلی مجموعه قضایی استان در زندانها هستیم.

مراد نصیریان بیان داشت: زندانیان در این بازدیدها بدون واسطه با قضات به گفتگو پرداخته و از نزدیک آنها را در جریان مشکلات خود قرار می دهند.

وی افزود: اثر دیگر حضور قضات و مسئولان در بحث کاهش تراکم جمعیت کیفری زندانیان است که می تواند مشکلات عمده ای را از پیش روی زندانیان و زندانها بردارد.

نصیریان در پایان ابراز امیدواری کرد که این برنامه ها استمرار داشته تا از این رهگذر و به واسطه حماینهای مسئولان، قشر آسیب دیده زندانیان بر مشکلات خود فائق آیند.