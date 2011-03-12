بودجه عمرانی استان اردبیل 50 درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید صابر حسینی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: با تخصیص و افزایش بودجه عمرانی استان، جهش خوبی در پیشبرد طرحهای عمرانی استان شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه پایه بودجه استان اردبیل طی سال جاری در سطح پایینی بوده است، افزود: اگر بودجه پایه بیشتر باشد هر سال که به میزان اعتبارها افزوده می شود، شاهد رقم بالای بودجه عمرانی خواهیم شد.

استاندار اردبیل میزان بودجه عمرانی استان در سال جاری را 106 میلیارد تومان اعلام کرد و ابراز داشت: بودجه عمرانی استان ما تابع مالیاتی است که در داخل استان گرفته می شود و انتظار داریم در سال آینده از درصد افزایش مطلوبی بر خوردار باشد.

571 پروژه ملی و استانی در اردبیل افتتاح شد

وی همچنین از افتتاح 571 پرژه ملی و استانی در سال 89 خبر داد و اضافه کرد: از این تعداد 342 پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری رسید که کار احداث آنها در سالهای گذشته آغاز شده بود.

صابری با بیان اینکه فرصتهای کارآفرینی و اشتغالزایی در استان اردبیل نسبت به سایر استانها کشور بیشتر است، تصریح کرد: متاسفانه تاکنون این فرصتهای خدادادی تبدیل به سرمایه نشده است.

مشارکت بخش خصوصی در اردبیل کمرنگ است

وی یادآور شد: طبق اصل 44 قانون اساسی بسیاری از فعالیتهای کارآفرینی در سطح کشور هم اکنون به بخش خصوصی واگذار شده، اما تاکنون این استان در در این بخش تحرکی نداشته و فعالیت بخش خصوصی کمرنگ بوده است.

استاندار اردبیل تولید عسل و گیاهان دارویی را به عنوان مهمترین حوزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی عنوان کرد و با انتقاد عدم فعالیت مثمرثمر در این حوزه افزود: برای برطرف کردن این کاستیها و تحرک این حوزه هم اکنون دو کارگروه در زمینه صنعت عسل و گیاهان دارویی استان تشکیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: این کارگروه با آغاز فعالیت خود طی چند ماه گذشته تلاش خواهد کرد با ساماندهی مطلوب این بخشها را فعال کند.

کارخانه سبلان پارچه اردبیل فعالیت مجدد خود را آغاز می کند

صابری همچنین با اشاره به وضعیت بخش صنعت و معدن استان، با تاکید بر ضرورت توجه بیش از پیش به این بخش به منظور دستیابی به توسعه پایدار، از آغاز به کار مجدد کارخانه سبلان پارچه اردبیل به عنوان بزرگترین کارخانه این استان بعد از چندین مرحله تعطیلی در اوایل سال آینده خبر داد.

وی اظهار داشت: این کارخانه که بنا به دلایلی از جمله از رده خارج شدن دستگاه های فعال، عدم بروز سازی تکنولوژی آن و عدم تامین مواد اولیه تعطیل شده بود، هم اکنون با برطرف کردن مشکلات خود در سال آینده با قدرت فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

استاندار اردبیل خاطر نشان کرد: مسئولان این کارخانه در اوایل سال آینده از طریق فراخوان با تعیین شرایط استخدام، کارگران خود را از بین واجدان شرایط جذب خواهد کرد.

تدوین سند توسعه اشتغال برای اولین بار در اردبیل

وی وضیعت صنایع دستی بوِیژه صنعت تولید فرش دستباف را نیز در این استان بسیار مطلوب ارزیابی کرد و متذکر شد: فرش تنها محصول این استان است که هر چه تولید می شود، در بازارهای داخلی و خارجی به فروش می رود، لذا باید با برنامه ریزی و اطلاع رسانی دقیق در گسترش این صنعت تلاش کرد.

صابری بررسی نقاط قوت و ضعف استان در برنامه چهارم توسعه و آمادگی کامل برای انجام مطلوب برنامه های سالهای آینده همزمان با آغاز کار برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اجرای کار ساز طرح هدفمند کردن یارانه ها و انجام دادن سند توسعه اشتغال اردبیل را محور برنامه های استان در سال آینده عنوان کرد.

وی در پایان با اشاره به تدوین سند توسعه اشتغال برای نخستین بار در استان خاطر نشان کرد: در حال حاضر و با در نظر گرفتن تمام ضعفها، قوتها و فرصتها سند قابل اجرایی است.