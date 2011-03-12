269 میلیون سهم در بورس تهران معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگزاران بازار سرمایه در 21 روز اسفندماه 89 در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌های کشیدند که ارزش بازار سهام با کاهش 7830 میلیارد ریال به یک میلیون و 41 هزار و 952 میلیارد ریال رسید.

در پایان معاملات امروز ‌شنبه 21 اسفندماه جاری شاخص کل با 167 واحد افزایش نسبت به روزکاری قبل، عدد 21 هزار و 895 واحد را نشان می‌دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت بزرگ با افت 2/11 واحدی به عدد 1316 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 27 هزار و 515 واحد رسید که نسبت به روز چهار‌شنبه 18 اسفندماه امسال 219 واحد کاهش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 18 هزار و 341 واحد را، نشان می دهد،که این رقم نسبت به دیروز 135 واحد افت دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با کاهش 261 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 28 هزار و 605 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با افت 137 واحدی نسبت به روز چهار‌شنبه 18 اسفندماه در عدد 16 هزار و 826 واحد متوقف شد.