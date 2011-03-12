  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۸

هدف ستاد تسهیلات نوروزی کرمان افزایش ماندگاری مسافران است

هدف ستاد تسهیلات نوروزی کرمان افزایش ماندگاری مسافران است

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست میراث فرهنگی کرمان هدف ستاد تسهیلات نوروزی کرمان در سال جاری را افزایش ماندگاری مسافران در استان دانست.

هادی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: یکی از اهداف ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان کرمان ارائه‌ خدمات بهتر به مسافران نوروزی و افزایش زمان ماندگاری آنها در استان کرمان است.

وی تصریح کرد : میراث فرهنگی استان کرمان وظیفه اطلاع‌رسانی به میهمانان نوروزی را بر عهده خواهد داشت.

ایرانمنش اضافه کرد: حوزه بازاریابی و تبلیغات این اداره کل بسته‌های فرهنگی و بروشورهای اطلاع رسانی را آماده و در ایام نوروز در اختیار مسافران و گردشگران قرار خواهد داد.

ایرانمنش اظهار داشت: کتاب ظرفیت های اکوتوریستی استان کرمان در ایام نوروز در بین گردشگران توزیع خواهد شد.

این مقام مسئول افزود: این کتاب با بیش از 200 صفحه در 11بخش و تیراژ بین سه تا پنج هزار در ایام نوروز بین گردشگران و مهمانان نوروزی توزیع خواهد شد.

ایرانمنش گفت: این کتاب برای نخستین بار به معرفی جاذبه‌های طبیعت گردی استان کرمان می‌پردازد که از بخش‌های مختلفی همچون معرفی کوه‌های استان، مناطق حفاظت شده محیط زیست، چشمه‌های معدنی و آبگرم، آبشارها، غارها، درختان کهنسال تاریخی و روستاهای هدف گردشگری تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: بیش از 250منطقه روستایی در نقاط مختلف استان در این کتاب معرفی شده‌ اند.

وی ادامه داد: با توجه به طرح هدفمند شدن یارانه ها، کشیک‌های اداره بازرگانی با 40 ناظر جهت نظارت بر اصناف مختلف و 40 ناظر از سوی تعزیرات حکومتی استان در جهت رفاه حال مسافران نوروزی انجام خواهد گرفت.

ایرانمنش در ادامه از چاپ و انتشار بروشور راهنمای استان کرمان و نصب بیلبردهای تبلیغاتی در سطح استان خبر داد و افزود: در آغاز سال نو سفره‌های هفت سین نیز در سطح استان پهن خواهد شد و برپایی نمایشگاه‌ های صنایع دستی در 9 شهرستان استان در حال برنامه‌ ریزی است.


 

کد مطلب 1272778

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها