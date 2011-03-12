تحقق اصل 44 در کشور نیازمند کار فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری ظهر شنبه در مراسم افتتاح اولین شعبه بانک گردشگری در تبریز، بر ضرورت حل موانع تحقق اصل 44 در کشور تاکید کرد و گفت: این اصل مورد تاکید خاص رهبری بوده و اجرای آن در کشور آغاز شده و مورد حمایت مسئولان ارشد کشوری است.

امام جمعه تبریز یادآور شد: در حال حاضر پنج بانک دولتی و 20 بانک خصوصی در کشور فعال است و این مسئله نشان از اجرای مطلوب اصل 44 در نظام بانکی کشور دارد.

شبستری با بیان اینکه در مواردی که دولت متصدی فعالیت‌های اقتصادی بوده است نتایج و تجربه‌های خوبی نداشته‌ایم، اذعان داشت: باید فعالان و متخصصان بخش اقتصادی در این زمینه وارد شده و دولت بر حسن اجرای این فعالیت‌ها نظارت کند.

امام جمعه تبریز اضافه کرد: فعالیت بخش خصوصی خواهد توانست اقتصاد کشور را در بخش‌های مختلف تقویت کند و پرداخت مالیات را نیز توسعه داده و فعالیت‌های اجتماعی و خیریه نیز توسعه یابد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با یادآوری اینکه تحقق بانکداری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفته است، گفت: سیستم بانکداری در جهان براساس ربا و بهره است، اما در ایران و پس از پیروزی انقلاب شیوه جدیدی از بانکداری با رعایت موازین اسلامی شکل گرفت و بانک‌ها با این شرایط مجاز به فعالیت شدند.

امام جمعه تبریز با اشاره به تاریخچه بانکداری در جهان یادآور شد: نخستین بانک‌های جهان در اروپا شکل گرفت و در ایران نیز نخستین بانک‌ها توسط صرافان و براساس شیوه ربوی شکل گرفت.

وی یادآور شد: گشایش شعبه‌های بانک‌های خارجی در ایران از زمان قاجاریه آغاز شد و در زمان مشروطیت این بانک‌ها فعالیت بیشتری یافت.

امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: تمام بانک‌هایی که قبل از انقلاب تاسیس شد ربوی بوده و مسائل اسلامی را رعایت نمی‌کردند ولی از همان ابتدای انقلاب تاسیس بانک بر مبنای اسلامی مورد تاکید امام خمینی (ره) قرار گرفت.

آیت الله شبستری خاطرنشان کرد: قانون اسلامی شدن بانک‌ها در دور اول مجلس تصویب شد و نمایندگان تلاش زیادی کردند تا سیستم بانکی کشور به صورت بانکداری اسلامی فعالیت کند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید کرد: در بانکداری اسلامی بانک‌ها وکیل سرمایه مردم هستند تا وجوه نقدی مردم را در فعالیتهای بانکی و اقتصادی صرف کنند و سپرده‌گذار باید به این مسئله توجه کنند.

وی یادآور شد: سود پرداختی به سپرده‌گذار از طرف بانک باید علی‌الحساب باشد و بانک در آخر سال سود و زیان را بررسی کرده و سود اضافی را به صاحب پول بپردازد.

آیت الله شبستری گفت: با رعایت این سه شرط مهم، بانکداری براساس موازین اسلامی استوار بوده و فعالیت بانک مشروع خواهد بود و متولیان بانک‌های خصوصی و مردم باید به این مسئله توجه کنند.