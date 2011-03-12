حجم نشریات ورودی به زندانهای لرستان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، محمد علی محمدی در حاشیه افتتاح کتابخانه جدید کانون اصلاح و تربیت در سخنانی اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده در حوزه ترویج فرهنگ کتابخوانی در زندانهای استان، سرانه مطالعه زندانیان افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: نقش تأثیر گذار کتاب و مطالعه در تاریخ بشر آنچنان عمیق است که شاید بتوان گفت مهمترین عامل در دستیابی به دستاوردهای علمی امروز کتاب و کتابخوانی است.

مدیر کل زندانهای استان لرستان یادآور شد: کتاب حاصل تلاشهای کسانی است که شاید سالها در زمینه ای خاص به تفکر، تحقیق، مطالعه و پژوهش پرداخته اند که بتوانند در رسیدن انسانها به شرایط مطلوب سهمی داشته باشند.

محمدی با اشاره به لزوم اختصاص زمانی برای مطالعه در روز، اظهار داشت: انسان برای دستیابی به اهداف خود نیازمند اطلاعاتی است که برخی از آن را می تواند از طریق مطالعه کسب کند.

وی خاطرنشان کرد: به منظور هدایت زندانیان به مطالعه کارهای خوبی انجام شده است که امروز شاهد بروز نتایج آن در فضای زندانهای استان هستیم.

مدیر کل زندانهای استان لرستان خاطر نشان کرد: برای ارتقای سطح این کتابخوانی در زندانها با انجام اقداماتی چون راه اندازی کتابخانه های جدید، بهسازی برخی کتابخانه ها، عضویت همه کتابخانه های زندانهای استان در سیستم کتابخانه های مشارکتی نهاد کتابخانه ها، تجهیز و حرکت به سمت استاندارد سازی و نیز تعامل با دستگاههای مرتبط نظیر جهاد دانشگاهی، اداره کل ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی استان حرکات خوبی انجام شده است.

محمدی ادامه داد: علاوه بر این عناوین و حجم نشریاتی که به زندانها وارد می شوند نیز افزایش پیدا کرده است.

وی یادآور شد: مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه کتاب وکتابخوانی موجب شده که سرانه مطالعه در زندانهای استان از رشد مناسبی برخوردار شود.

رئیس جهاد دانشگاهی استان لرستان نیز در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: کتاب می تواند در هدایت انسانها به مسیر درست نقش بسزایی داشته باشد.

علی نادر دهقانی ضمن استقبال از تعامل به وجود آمده میان جهاد دانشگاهی استان و اداره کل زندانها، یادآور شد: اجرای برنامه های اینچنینی می تواند زمینه های اصلاح زندانیان را سریعتر فراهم کند.

وی افزود: برنامه های خوبی برای ایجاد تحول در زندانهای استان در نظر داریم که از آن جمله می توان به برگزاری کلاسهای آموزشی مهارتهای هفت گانه IT با امکان صدور گواهینامه در کانون اصلاح و تربیت اشاره کرد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان لرستان یادآور شد: استفاده از اساتید دانشگاهی برای برگزاری دوره های مختلف آموزشی در زندانها از اولویتهای جهاد دانشگاهی استان است که امیدواریم به زودی به مرحله اجرا درآید.

بنابر این گزارش جهاد دانشگاهی استان لرستان در جریان این مراسم تعداد یکصد جلد کتاب به کتابخانه جدید کانون اصلاح و تربیت اهدا کرد.